У Києві 23 серпня на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка, який мав при собі посвідчення так званого "народного ополченця Донбасу". Документи видані окупаційною адміністрацією.

Чоловік приїхав до Києва з окупованого Донбасу напередодні святкування Дня Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Актуально У центрі Києва на День Незалежності обмежать рух усіх видів транспорту: список вулиць Що відомо про затримання "ополченця" в Києві Поліцейські метрополітену звернули на нього увагу, оскільки той дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув до Києва з окупованих територій.

Під час огляду у нього виявили документи, видані окупаційною адміністрацією так званої "ДНР". Зокрема, в чоловіка був "військовий квиток "ДНР"" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Затриманого передали співробітникам СБУ для встановлення мети його перебування у Києві. Зверніть увагу! Напередодні святкування Дня Незалежності України правоохоронці та рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. На вулиці для забезпечення громадської безпеки вийдуть 4,5 тисячі співробітників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС.

Судячи з посвідчення окупанта, його йому підписував ще сам терорист Стрєлков / Фото Нацполіції

Посвідчення бойовика / Фото Нацполіції