Російська співачка Чичеріна, яку сильно "поплавило" через вигадки російської пропаганди про "фашизм в Україні", здійснила наругу над українським державним символом. Разом з російськими окупантами вона зняла український прапор біля мерії в Енергодарі.

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Прокуратура розпочала провадження

Прокуратура за фактом наруги над державним символом України розпочала розслідування. Чичеріній інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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