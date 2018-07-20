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Прокуратура викрила осіб, які незаконно заволоділи часткою компанії з системи ProZorro

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Прокуратура викрила осіб, які незаконно заволоділи часткою компанії з системи ProZorro
Прокуратура викрила осіб, які незаконно заволоділи часткою компанії з системи ProZorro / rbc.ua

Київська прокуратура викрила групу осіб, яка незаконно заволоділа половиною частки компанії "Держзакупівлі.ОНЛАЙН". Цей інтернет-ресурс входить до системи публічних закупівель ProZorro.

За головного у зловмисників був колишній правоохоронець.

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Погрожуючи розправою, одного із співвласників компанії змусили укласти потрібний зловмисникам договір. А потім – ціла схема з ланцюжком переоформлень прав власності на підставних осіб.

Організатору злочину оголосили підозри за статтею про вимагання. Він перебуває під домашнім арештом. Під час обшуків в його квартирі виявили велику кількість боєприпасів та перероблений карабін.

​В квартирі затриманого організатора групи знайшли боєприпаси
В квартирі затриманого організатора групи знайшли боєприпаси

У розшук оголосили співучасника злочину, який силою залякував потерпілого. За інформацією правоохоронців, він втік до країни-агресора. В ексклюзивному коментарі 24 каналу в прокуратурі розповіли, що можливо зловмисники хотіли розвалити систему публічних закупівель в Україні.

Групу очолював колишній правоохоронець, який мав досвід роботи у спецслужбах. Він притягнув до цієї групи чистий криміналітет, дуже відомих у кримінальних російських колах осіб. На теперішній час можу точно сказати про те, що жодної загрози для роботи системи публічної закупівлі системи ProZorro не існує,
– зазначив заступник прокурора міста Києва Андрій Андрєєв.

З метою перешкоджання незаконним діям, на майно ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" судом накладено арешт. Загрози роботі системи публічних закупівель ProZorro на цей час відсутні.

Теги: Новини України Київська прокуратура Зброя ProZorro Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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