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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прокуратура изобличила лиц, которые незаконно завладели долей компании из системы ProZorro

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Прокуратура изобличила лиц, которые незаконно завладели долей компании с системы ProZorro
Прокуратура изобличила лиц, которые незаконно завладели долей компании с системы ProZorro / rbc.ua

Киевская прокуратура разоблачила группу лиц, которая незаконно завладела половиной доли компании "Госзакупки.ОНЛАЙН". Этот интернет-ресурс входит в системы публичных закупок ProZorro.

За главного у злоумышленников был бывший правоохранитель.

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Угрожая расправой, одного из совладельцев компании вынудили заключить нужный злоумышленникам договор. А потом – целая схема с цепочкой переоформлений прав собственности на подставных лиц.

Организатору преступления объявили подозрения по статье о вымогательстве. Он находится под домашним арестом. Во время обысков в его квартире обнаружили большое количество боеприпасов и переделанный карабин.

​В квартирі затриманого організатора групи знайшли боєприпаси
В квартире задержанного организатора группы нашли боеприпасы

В розыск объявили соучастника преступления, который угрозами запугивал потерпевшего. По информации правоохранителей, он сбежал в страну-агрессор. В эксклюзивном комментарии 24 каналу в прокуратуре рассказали, что, возможно, злоумышленники хотели развалить систему публичных закупок в Украине.

Группу возглавлял бывший правоохранитель, который имел опыт работы в спецслужбах. Он привлек к этой группе чистый криминалитет, очень известный в уголовных российских кругах человек. В настоящее время могу точно сказать о том, что никакой угрозы для работы системы публичной закупки системы ProZorro не существует,
– отметил заместитель прокурора города Киева Андрей Андреев.

С целью воспрепятствования незаконным действиям, на имущество ООО "Госзакупки.Онлайн" судом наложен арест. Угрозы работе системы публичных закупок ProZorro на это время отсутствуют.

Теги: Новости Украины Криминальные новости ProZorro Оружие Прокуратура Киева
Источник: 24 канал
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