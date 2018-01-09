Прокурор розповів, скільки освоєно коштів з понад 30 мільярдів гривень "грошей Януковича"

Генеральна прокуратура України провела спецконфіскацію так званих "грошей Януковича" – близько 30 мільярдів гривень, які мали піти в держбюджет. Але не всі ці кошти були освоєнні.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в коментарі "5 каналу".

"На сьогодні засвоєно лише п'ять мільярдів гривень з близько 30 мільярдів, які підлягали спеціальній конфіскації", – заявив Євген Єнін.

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При цьому такий випадок може потягнути за собою розслідування.

"Я не виключаю, що цим питанням може зайнятися той чи інший слідчий орган, бо коли Верховна Рада ухвалює зміни до бюджету всередині літа цього року, а до кінця року зазначені кошти не засвоєні, тут, щонайменше, є певні сумніви", – зазначив прокурор.

Нагадаємо, у квітні 2016 року до бюджету України було конфісковано 1,5 мільярдів доларів команди Януковича.