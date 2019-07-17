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      Промисловці незадоволені кредитно-грошовою політикою Нацбанку

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      Нацбанк не зацікавлений у розвитку українського бізнесу.

      На це скаржилися підприємці під час батлу думок "Промисловці проти НБУ" у Києві. Мовляв, боротьба з інфляцією для НБУ стала більш важливою, ніж економічний розвиток і боротьба з безробіттям. Так, розрив між обліковою ставкою у 17,5% та зростання цін у дев’ять роблять неможливим розвиток держави та заморожує кредитування промисловості. Як наслідок, реальний сектор не має коштів для розвитку та потерпає від масової трудової міграції. В одному із найбільших агрохолдингів країни "Укрлендфармінг", як і на інших агропідприємствах країни, також відчувається кадровий голод.

      В державі чітко стоїть проблема трудової міграції, її потрібно як мінімум признати і знайти механізм, який буде цьому протидіяти. НБУ регулює ставку кредитування. Вона має бути понижена, а кредитування відновлене. Тоді кров піде у систему і система почне оздоровлюватись. Після цього мають бути кроки Мінфіну, Мінекономіки і Уряду щодо політики розвитку економічного зростання національного виробника,
      – пояснив голова групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

      Інвестори вкладають гроші в українські боргові цінні папери, а не в економіку, зазначали підприємці. Водночас, Мінфін лише заохочує їх до спекуляцій, що також може дестабілізувати економіку.

      "За таких умов інвестувати в реальний сектор економіки, в капітал підприємства прямі та наземні інвестиції може тільки дурень. Це вбиває майбутнє країни. Ми розуміємо, що не інвестуючи в виробництво немає можливості розвивати економіку. Ми хочемо, щоб НБУ, новий Уряд, нова Верховна рада і новий Президент зрозуміли, що політику потрібно міняти", – сказав голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

      Тому промисловці наполягають на негайному аудиті діяльності НБУ та внесенні законодавчих змін, які мають зобов’язати НБУ не лише оберігати стабільність гривні, а й відповідати за зростання економіки та збільшення робочих місць.

      blog_ava
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      Теги: Укрлендфармінг НБУ Олег Бахматюк
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