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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Пропагандисти Кремля потрапили у конфуз щодо Путіна

19:18, сьогодні 5604 Читать новость на русском
Володимир Путін під час різдвяного церковного богослужіння у Санкт-Петербурзі
Володимир Путін під час різдвяного церковного богослужіння у Санкт-Петербурзі / Getty Images

Виявляється, президент Росії Володимир Путін має унікального батька – річ у тім, що чоловіка хрестили двічі та в різних храмах.

Зокрема, така думка випливає з повідомлень російських ЗМІ, на що звернув увагу журналіст Олег Кашин на своїй сторінці у Facebook.

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Так, він опублікував два скріншоти: на одному – повідомлення агенції "РИА Новости", в якому йдеться про відвідування Путіним напередодні Різдва храму в Тверській області, де хрестили його батька, а на другому новина від ТАСС про візит господаря Кремля до храму в Санкт-Петербурзі, де також хрестили його батька.

До слова, у мережі на такий курйоз уже відрегували.

"Потім з'ясується, що в таємниці його хрестили в Ісаакії. І всіх його предків теж", "Військові хитрощі", "Старий", зовсім старий став! Пам'ять все частіше підводить!", "Прорахунок розробників: не погодили пам'ять у різних клонів", "Всіх копій хрестили в різних місцях, що незрозумілого: один, геть, ось взгалі у Хакасії", – передає думки юзерів "Апостроф".

До слова, згодом "голос" російського президента Дмитро Пєсков пояснив ситуацію.

"В Тургіново, куди Путін приїжджав на Різдво в 2011 і 2016 роках, хрестили його матір Марію Іванівну, а в церкві на Моховій в Санкт-Петербурзі – батька Володимира Спиридоновича. Протиріч немає", – зауважив він.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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