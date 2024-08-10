Очевидно, сили, які діють на Курщині, готуються до довготривалої оборони та бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Вони не намагаються пробитися у бік Курчатова, де розташована Курська АЕС. Вони зараз зариваються у землю, створюють інженерні фортифікації на тих рубежах та позиціях, що неподалік Суджі, щоб гарантовано мати змогу ефективно відбивати усі ворожі атаки", – сказав він.

На ворога чекає "буря"

Владислав Селезньов припустив, що якщо ворог має обмежену кількість ресурсів, то силам, які діють у Курській області, можна "перевірити на міцність" російські оборонні та захисні споруди на інших територіях Росії, які межують з Україною. Наприклад, Бєлгородська, Брянська області. Насамперед потрібно знищити об’єкти Росії, які відповідають за військову потужність окупантів.

У будь-якому випадку попереду на ворога чекає ще чимало неприємних несподіванок. Вони всі абсолютно вкладаються у логіку сталого вислову: "Той, хто посіє вітер, той обов'язково пожне бурю". Зараз ця буря вирує на території Курської області,

– підкреслив військовий експерт.