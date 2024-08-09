Увечері 9 серпня у телеграм-каналах з'явилося відео нібито від українських військових. У ньому мовиться про захоплення міста Суджа.

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Що сказали у Верховній Раді про події на Курщині

Коментар для "Радіо Свобода" дав народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

Наші війська просуваються і завдають враження противнику. І найголовніше, що просуваються досить професійно. Я вже казав про це, ще раз повторюю: можливо, це одна з небагатьох операцій, можливо, єдина, коли не дивлячись на сучасну оптичну розвідку, агентурну розвідку, не дивлячись на сучасні засоби передавання інформації, був саме досягнутий ефект раптовості, якого досить складно в сучасній війні досягнути,

– сказав парламентар.

Позиція української влади

8 серпня у традиційному зверненні Володимир Зеленський сказав: "Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблено".

Наступного дня він теж натякнув на події у Курській області, мовляв, українські військові забезпечують поповнення обмінного фонду, а останні три доби – особливо активно.

Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу сказав, що для Путіна ці події стануть лише початком.

Нарешті, Олександр Сирський заінтригував фотографією з підписом "Працюю у вихідному районі". Імовірно, ідеться про Сумщину.

Партнери стримано коментують події на Курщині в тому ключі, що Україна вправі захищати свій суверенітет так, як вважає за потрібне.