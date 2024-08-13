Американський лідер сказав про це 13 серпня. До речі, 12 серпня дії ЗСУ на Курщині підтвердив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

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Що сказав про операцію на Курщині Байден

Я б краще не коментував це публічно,

– сказав Джо Байден про прорив ЗСУ на Курщині.

Варто зауважити, що на брифінгу перед цим речник Державного департаменту США Ведант Патель запевнив, що США не залучені до жодної складової, планування чи підготовки операції ЗСУ в Курській області.

"Залишу українським військовим можливість про неї говорити… Але наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону", – пояснив речник.

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Раніше речниця Білого дому Карін Жан П'єр говорила, що Україна має право захищати себе в Курській області, адже там є російські солдати, які атакують з цього регіону Україну.