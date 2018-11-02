Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин

Вчені знайшли принципово новий підхід до терапії раку, відмінний від радіотерапії та хіміотерапії! Він дозволяє лікувати певні типи раку, навіть, на пізніх стадіях.

Нобелівську премію 2018 року в галузі медицини отримали за прорив в імунотерапії раку вчені американець Джеймс Еллісон і японець Тасуку Хондзе. Вони роками розробляли революційну методику подолання раку. І довели, що подолати хворобу можливо за допомогою активації власного імунітету пацієнта!

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У чому основа методики і які перспективи вона відкриває, розповіла екслюзивно для 24 каналу лікар-онколог вищої категорії Медичної мережі ДОБРОБУТ, кандидат медичних наук Ольга Пономарьова.

Лікар-онколог вищої категорії Медичної мережі ДОБРОБУТ, кандидат медичних наук Ольга Пономарьова

Суть винаходу

Справа в тім, що пухлини розвиваються в організмі людини завдяки здатності ракових клітин вводити в оману клітини імунної системи за допомогою протеїну. Новоутворення стають "невидимими" й не сприймаються організмом, як щось загрозливе.

Запропонована нобелівськими лауреатами методика наділяє клітини імунітету своєрідними "окулярами" – аби роздивитися "ворога" й розпочати його ліквідацію. Подібні ліки, вперше з’явилися ще у 2012-му році. Але саме у 2018-му лауреати Нобелівської премії дослідили і остаточно пояснили механізм активації імунітету для боротьби з раковими пухлинами.

Нова методика наділяє клітини імунітету своєрідними "окулярами"

Це відкрило перспективи для інновацій в імуноонкології, надало можливість розробляти наступні покоління наявних препаратів, а для багатьох вчених у всьому світі стало поштовхом для нових досліджень у цьому напрямку,

– коментує Пономарьова.

Впровадження методики в Україні

У нашій країні зареєстровано два таких препарати. Вони доступні в аптечній мережі, але їх вартість достатньо захмарна. У багатьох закордонних країнах ціна ліків покривається страховкою, у нас же поки така можливість відсутня, тому дозволити собі подібне лікування може далеко не кожен українець.

Що стосується застосування даних препаратів, то в Києві, Дніпрі та деяких інших містах України медики проводять багато клінічних досліджень із використанням цих засобів, повідомляє лікар. За її словами, результат – оптимістичний.



Результат клінічних досліджень в Україні – оптимістичний

Ефективність імунотерапії раку

На жаль, ліки нового покоління не панацея. Так, це нова могутня зброя проти злоякісних пухлин, але вона ще не може претендувати на звання універсальної, тому що далеко не завжди їй під силу подолати проблему,

– пояснює Пономарьова.

Досвід використання імунотерапевтичних препаратів українськими спеціалістами свідчить, що ліки працюють тільки у певних випадках онкологічних захворювань. Є групи хворих в кожній формі пухлини, які чутливі до цього типу лікування. Відсоток таких пацієнтів коливається від 70% до 1%. Така імунотерапія ефективна при лікуванні меланоми і в деяких випадках раку легенів. Іноді нові ліки допомагають при пухлинах молочної залози. Завдяки останнім дослідженням, вчені медики з оптимізмом дивляться на лікування раку лімфатичної системи та підшлункової залози.

Для підвищення ефективності лікування науковці вивчають варіанти поєднання двох або трьох імунотерапевтичних препаратів, а також одночасного застосування імуно- та хіміотерапії.



Т-лімфоцити атакують ракову клітину

Хіміотерапія та опромінення залишаються актуальними у більшості випадків захворювання на раку всьому світі. Безумовно, побічні ефекти від застосування хіміотерапії є. Однак, все контрольовано. Подібні наслідки добре відомі лікарям, тому, що метод використовується вже багато десятиліть.

Постійно розробляються нові ліки для профілактики, корекції і лікування негативних наслідків хіміотерапії. Проте, багато хворих бояться цієї методики, тому що вона тягне за собою косметичні дефекти, зміну показників крові, нудоту і блювоту. Хочу зазначити, що в останньому випадку нерідко винні самі пацієнти. Вони забувають приймати препарати, здатні це попередити і скорегувати. Що ж стосується показників крові, то засобів для їх нормалізації зараз дуже багато. Адекватно підібрана хіміотерапія ефективна та безпечна, за умови дотримання хворим всіх вимог і настанов лікаря-онколога.

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Отже, подолати рак цілком реально, особливо на ранніх стадіях його виявлення. Для цього існує декілька методик.Як бачимо, прогрес не стоїть на місці і відкриття в імунотерапії дають багатьом пацієнтам реальні шанси повернути здоров’я.

Без сумніву, це – препарати майбутнього! Але для того, щоб розширити зону їх впливу, потрібно і надалі досліджувати й тестувати ці ліки. І, зовсім скоро людство зможе з впевненістю сказати – рак виліковний. Головне, не впадати у відчай, вірити та діяти. Це і є запорука одужання,

– наголошує лікар.

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