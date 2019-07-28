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      Проросійські бойовики обстріляли контрольний пункт "Мар’їнка"

      178 Читать новость на русском
      КПВВ "Мар’їнка"
      КПВВ "Мар’їнка" / Gorlovka.today

      Проросійські бойовики обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" з крупнокаліберної зброї. Вогонь окупанти вели з напрямку терикону "Крокодил".

      Загалом бойовики зробили близько 5 одиночних пострілів по пункту пропуску, один з яких –наскрізний отвір.

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      В результаті обстрілу в одному з модулів зафіксували отвори від куль.

      Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки стало дотримуються режиму припинення вогню.

      карта окупованих територій Донбасу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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