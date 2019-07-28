Проросійські бойовики обстріляли контрольний пункт "Мар’їнка"
Проросійські бойовики обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" з крупнокаліберної зброї. Вогонь окупанти вели з напрямку терикону "Крокодил".
Загалом бойовики зробили близько 5 одиночних пострілів по пункту пропуску, один з яких –наскрізний отвір.
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В результаті обстрілу в одному з модулів зафіксували отвори від куль.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки стало дотримуються режиму припинення вогню.
Джерело: 24 канал
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