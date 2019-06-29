Проросійські бойовики обстріляли мирне Золоте-4 на Донбасі: фото руйнувань

Проросійські бойовики обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета Золоте-4 на Луганщині. Інцидент стався 27 червня рано-вранці і його наслідки зафіксували українські спостерігачі.

Розрив гранат зруйнував дах одного з будинків, пошкодив його вікна, фронтон стіни і паркан.

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Крім того, на автодорозі поряд з будівлею військові зафіксували вирву. За оцінкою бійців, вирва утворилася внаслідок розриву ще однієї гранати.