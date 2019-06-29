Жоден український військовий не загинув і не був поранений на Донбасі
Проросійські бойовики на Донбасі протягом 28 червня 32 рази обстріляли позиції українських військових, проте бійці Операції Об’єднаних сил не зазнали жодних втрат. При цьому втрат зазнали російські окупаційні сили: ліквідовано 3 окупантів, ще 3 поранено.
Задля обстрілів проросійські бойовики 16 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Били окупанти також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Де і з якої зброї бойовики вели свої обстріли в День Конституції?
- Поблизу Широкиного окупанти гатили зі стрілецької зброї;
- поряд з Опитним – з артилерійських систем калібру 122 міліметри;
- неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем;
- поряд з Водяним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік від Лебединського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в районі Пісків – з автоматичного гранатомета;
- біля Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- околиці Мар'їнки – з 82-міліметрового міномета;
- у районі Новгородського – з міномета калібру 120 міліметрів;
- поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
- в околицях Південного – з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік від Травневого – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- у районі Золотого-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Світлодарська – з мінометів калібру 82 міліметри, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- в околицях Зайцевого – з автоматичних гранатометів;
- неподалік від Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На кожен обстріл противник отримав від українських захисників адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям, наголосили у штабі ООС.
Від початку доби 29 травня ворог 1 раз обстріляв позиції українських військових – біля Новолуганського з мінометів калібру 82 міліметри.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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