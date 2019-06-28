Зеленський нагородив військових ЗСУ, серед яких і загиблі на Донбасі: імена

Зеленський нагородив 40 військових за захист країни на Донбасі / Ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський відзначив мужність та патріотичність українських військових, які захищають, або загинули, захищаючи країну від агресії РФ на Донбасі. Глава держави присвоїв бійцям низку державних нагород.