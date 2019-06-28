Зеленський нагородив військових ЗСУ, серед яких і загиблі на Донбасі: імена
Президент України Володимир Зеленський відзначив мужність та патріотичність українських військових, які захищають, або загинули, захищаючи країну від агресії РФ на Донбасі. Глава держави присвоїв бійцям низку державних нагород.
Загалом Зеленський у День Конституції України, 28 червня, нагородив 40 військових, 11 з яких – посмертно.
Важливо знати: Звання Героя України присвоїли військовому, який загинув на Донбасі, рятуючи побратима
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
– наголошено в указі гаранта.
Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено:
- Лейтенана Блажка Віталія Олеговича
Орденом "За мужність" IIІ ступеня нагороджено:
- Старшого солдата Валаха Сергія Вадимовича – посмертно;
- Сержанта Гвоздієвського Сергія Володимировича – посмертно;
- Старшого сержанта Ігнатенка Ігоря Павловича – посмертно.
- Старшину Коваля Володимира Валентиновича – посмертно;
- Солдата Луценка Єлизара Валерійовича;
- Старшого солдата Наконечного Ігоря Олександровича – посмертно;
- Сержанта Неживого Миколу Миколайовича – посмертно;
- Сержанта Олексюка Максима Вікторовича – посмертно;
- Старшого лейтенанта Пругла Дмитра Миколайовича – посмертно;
- Солдата Сиріна Максима Миколайовича – посмертно;
- Молодшого сержанта Троценка Ігоря Анатолійовича – посмертно;
- Старшого солдата Шатіла Владислава Ігоровича;
- Молодшого лейтенанта Якимащенка Сергія Володимировича;
- Старшого солдата Якимчука Юрія Івановича.
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:
- Старшого солдата Агеєва Ігоря Михайловича;
- Солдата Глуховецького Левка Юрійовича;
- Старшого солдата Дяченка Андрія Ігоровича;
- Старшого солдата Кириленка Костянтина Анатолійовича;
- Молодшого лейтенанта Козінського Дмитра Олександровича;
- Старшого сержанта Лисоконя Юрія Олександровича;
- Старшого солдата Овчаренка Данила Олеговича;
- Старшого сержанта Ратушинського Олега Вікторовича;
- Старшого сержанта Смурова Дмитра Романовича;
- Сержанта Чаплю Михайла Володимировича;
- Старшого солдата Шалепа Сергія Михайловича;
- Старшого солдата Юринця Олександра Тарасовича.
Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено:
- Старшого солдата Дорчі Василя Павловича;
- Старшого солдата Кіншу Олександра Геннадійовича;
- Старшого солдата Козлова Богдана Олександровича;
- Солдата Кравченка Юрія Вікторовича – посмертно;
- Старшого солдата Кулика Ігоря Михайловича;
- Сержанта Лимаря Дмитра Сергійовича;
- Старшину Макуху Олександра Івановича;
- Молодшого сержанта Мироненка Сергія Олександровича;
- Прапорщика Одинка Олексія Івановича;
- Молодшого сержанта Пономаренка Романа Юлійовича ;
- Старшого солдата Тімошенка Віктора Олександровича;
- Старшого солдата Цумана Бориса Петровича;
- Сержанта Шелковникова Романа Анатолійовича.
Що відомо про нагороджених посмертно військових?
- Валах Сергій (позивний "Борода") – 34-річний військовий родом з Дніпра. Загинув 20 березня 2019 року під Авдіївкою Тоді розвідувальна машина ЗСУ під час бойового виходу наїхала на протитанкову міну. Сергій загинув на місці, бо опинився в епіцентрі вибуху. Двоє його побратимів потрапили у лікарню з важкими травмами. У загиблого бійця залишились батьки, сестра, 15-річний син та вагітна дівчина.
- Гвоздієвський Сергій – 53-річний військовий 79-ї ОДШБр. 29 квітня 2019 року був важкопоранений під час ворожого обстрілу поблизу Павлополя. Лікарі боролися за життя бійця, але 30 квітня він помер. Гвоздієвський мешкав у Могилеві-Подільському на Вінниччині.
- Ігнатенко Ігор (позивний "Цум") – 55-річний старший сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув 12 квітня 2019 року під Авдіївкою. Пройшов бої за Піски, Станицю Луганську, Гранітне, Авдіївку та шахту "Бутівка". Боєць родом з Запорізької області. У нього залишилися дружина та 2 синів.
- Коваль Володимир – 52-річний старшина, командир десантно-штурмового відділення 79-ї ОДШБр. Загинув 8 травня 2019 року від вогнепального поранення в шию під час нічного обстрілу поблизу села Павлопіль. У бійця залишилися дружина і доросла донька-військова Нацгвардії.
- Наконечний Ігор (позивний "Замок") – 30-річний військовий 93-ї ОМБр родом з Харківщини. Загинув від ворожого пострілу снайпера під час бою у районі Авдіївської промзони 8 лютого 2019 року. У бійця залишились дружина та дві донечки.
- Неживий Микола (позивний "Мєхан") – 57-річний військовий 93-ї ОМБр родом з Хмельницького. Загинув 8 квітня 2019 року на позиції "Зеніт" неподалік окупованого Донецька, коли ворог обстріляв українських захисників з ПТУРа. Пройшов найзапекліші бої в Опитному, в районі Донецького аеропорту, на Світлодарській дузі. У нього залишились дружина, дочка та онуки.
- Олексюк Максим (позивний "Максон") – 23-річний військовий полку "Азов". Загинув 6 червня 2019 року від ворожої міни, яка вночі потрапила у бліндаж на околиці селища Новолуганського Бахмутського району. Тоді окупанти влаштували по силах ЗСУ 4-годинний артилерійський обстріл.
- Пругло Дмитро (позивний "Круглий") – 28-річний військовий родим з Полтавщини. Разом з Максимом Олексюком служив в "Азові" та загинув разом з ним 6 червня від ворожої міни поблизу Новолуганського на Світлодарській дузі.
- Сирін Максим (позивний Шалений) – 36-річний військовий. Загинув 21 березня 2019 року під час бою з окупантами на Донбасі. Тоді ворожа куля влучила Максиму в ліве око, коли він відійшов на вогневу позицію і прикривав інших бійців. У нього залишилися батьки, дружина Юлія і двоє дітей.
- Троценко Ігор – військовий 93-ї ОМБр. Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла так званим "Зеленим коридором" на перехресті доріг з села Побєда до Новокатеринівки. Тоді українські бійці зазнали величезних втрат – загинула велика частина військових 93-ї механізованої бригади, які досі не опізнані (не ідентифіковані). Ігор був ексгумований пошуковцями Місії "Евакуація-200" ("Чорний тюльпан") 11-го вересня 2014 р та привезений до Запоріжжя.
- Кравченко Юрій – снайпер 93-ї ОМБр родом з Полтави. Загинув 21 липня 2014 року від вогнепальних поранень у бою біля селища Піски Ясинуватського району на Донеччині. У нього залишились дружина, двоє синів та донька. У 2014 році також був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.