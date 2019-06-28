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      Звання Героя України присвоїли військовому, який загинув на Донбасі, рятуючи побратима

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      Андрій Волос
      Андрій Волос / Фото з відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив званням "Герой України" та орденом "Золота Зірка" старшого солдата Андрія Волоса. Військовий загинув саме в День Конституції на Донбасі у 2018 році, рятуючи пораненого побратима.

      "Військовий відзначений високою нагородою за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", – повідомляє прес-служба Офісу президента.

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      Іншим указом президент нагородив орденами "За мужність" II та III ступенів, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику вітчизни" ще 40 бійців, 11 з них посмертно.

      Що відомо про Андрія Волоса?

      У 2015-2017 роках Волос виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. У 2018 році воював у зоні Операції Об’єднаних сил на Донеччині та Луганщині у складі 24 бригади ЗСУ імені Короля Данила.

      Волос загинув 28 червня поблизу Південного на Донеччині, коли ворог бив з усіх калібрів. Першого смертельно поранили командира взводу Валерія Шишака.

      Він (Шишак) якраз здійснював обхід позицій, під час якого отримав кульове поранення від ворожого снайпера. На крики його допомоги відреагували всі. І одним з перших кинувся його рятувати боєць Волос Андрій,
      – розповів боєць 24 бригади Язичник.

      Незважаючи на те, що ворожий снайпер тримав на мушці цю позицію, Волос разом з командиром роти кинулись на допомогу Шишаку. Тоді снайпер вистрілив вдруге. Він хотів поцілити саме в командира роти, проте Волос прикрив його собою.

      24 бригада відкрила вогонь по місцю, де, ймовірно, сидів снайпер. Так вдалося витягнути Волоса, який був тяжко поранений. 22-річний боєць помер дорогою до шпиталю.

      Його останні слова, які він мені сказав: передай моїй мамі, що я її люблю. А ще дружині, що я її люблю. Ми ці слова передали особисто,
      – розповів боєць 24 бригади Анатолій.

      Волос був єдиною дитиною у сім'ї, вдома в нього залишилась вагітна дружина.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Нагороди Жертви Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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