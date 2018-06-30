Проросійські бойовики цинічно обстріляли селище Піски: українські військові дали жорстку відсіч

Кілька днів проросійські найманці не давали спокою українським бійцям. Аби не дати ворогу зайняти позиції, ЗБУ дали відсіч окупантам і знищили двох бойовиків.

Це сталося поблизу селища Піски. Диверсанти нахабно рухались в бік позицій армійців, думаючи, що ті втратили пильність.

Читайте також: Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут

Нечищені автомати, подряпані магазини та купка гранат – це все надбання двох бойовиків, які нещодавно вирішили прогулятись в бік позицій Збройних Сил України. Ці горе-диверсанти вийшли зі своїх позицій в ніч на 29 липня. Вочевидь, або відзначали День Конституції України та набрались сміливості, або сподівались, що українські воїни святкують та втратили пильність.

Військовий Віталій вчасно помітив цю, так би мовити, ДРГ. В тепловізор він корегував дії свого товариша, який з кулемета вів вогонь по бойовиках. Бойовики нетривалий час намагались сховатись за підбитою БМП, що стоїть на цій дорозі вже не перший рік, проте марно. Їх поплічники спробували витягнути загиблих, але українські бійці підійти їм не дали. Бійці кажуть, що такі от незрозумілі вилазки бойовиків почастішали останнім часом.



Зброя проросійських бойовиків



Надбання двох бойовиків



Зброю передали в СБУ

Річ в тому, що 56 бригада стоїть на цій ділянці не так давно і вочевидь бойовики думали цим скористатись, особливо не готуючись до цієї вилазки.

Тіла та зброю бойовиків вчора вдень витягнула гуманітарна група "Вантаж 200". Їхню зброю передали в СБУ, яка має перевірити, що це за автомати та як потрапили до терористів.