Пророссийские боевики цинично обстреляли поселок Пески: украинские военные дали жесткий отпор

Несколько дней пророссийские наемники не давали покоя украинским бойцам. Чтобы не дать врагу занять позиции, ВСУ дали отпор оккупантам и уничтожили двух боевиков.

Это произошло вблизи поселка Пески. Диверсанты нагло двигались в сторону позиций армейцев, думая, что те потеряли бдительность.

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Нечищеные автоматы, поцарапанные магазины и кучка гранат – это все достояние двух боевиков, которые недавно решили прогуляться в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Эти горе-диверсанты вышли из своих позиций в ночь на 29 июля. Очевидно, или отмечали День Конституции Украины и набрались смелости, или надеялись, что украинские воины празднуют и потеряли бдительность.

Военный Виталий вовремя заметил эту, так сказать, ДРГ. В тепловизор он корректировал действия своего товарища, который из пулемета вел огонь по боевикам. Боевики непродолжительное время пытались спрятаться за подбитой БМП, что стоит на этом пути уже не первый год, но тщетно. Их соратники попытались вытянуть погибших, но украинские бойцы подойти им не дали. Бойцы говорят, что такие вот непонятные вылазки боевиков участились в последнее время.

Оружие пророссийских боевиков

Достояние двух боевиков

Оружие передали в СБУ

Дело в том, что 56 бригада стоит на этом участке не так давно и очевидно боевики думали этим воспользоваться, особо не готовясь к этой вылазке.

Тела и оружие боевиков вчера днем вытянула гуманитарная группа "Груз 200". Их оружие передали в СБУ, которая должна проверить, что это за автоматы и как попали к террористам.