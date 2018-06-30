21:26
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 15°C
  • воскресенье
    13°C 12°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пророссийские боевики цинично обстреляли поселок Пески: украинские военные дали жесткий отпор

99 Читати новину українською

Несколько дней пророссийские наемники не давали покоя украинским бойцам. Чтобы не дать врагу занять позиции, ВСУ дали отпор оккупантам и уничтожили двух боевиков.

Это произошло вблизи поселка Пески. Диверсанты нагло двигались в сторону позиций армейцев, думая, что те потеряли бдительность.

Читайте также: Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут

Нечищеные автоматы, поцарапанные магазины и кучка гранат – это все достояние двух боевиков, которые недавно решили прогуляться в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Эти горе-диверсанты вышли из своих позиций в ночь на 29 июля. Очевидно, или отмечали День Конституции Украины и набрались смелости, или надеялись, что украинские воины празднуют и потеряли бдительность.

Военный Виталий вовремя заметил эту, так сказать, ДРГ. В тепловизор он корректировал действия своего товарища, который из пулемета вел огонь по боевикам. Боевики непродолжительное время пытались спрятаться за подбитой БМП, что стоит на этом пути уже не первый год, но тщетно. Их соратники попытались вытянуть погибших, но украинские бойцы подойти им не дали. Бойцы говорят, что такие вот непонятные вылазки боевиков участились в последнее время.

Зброя

Оружие пророссийских боевиков

зброя

Достояние двух боевиков

зброя

Оружие передали в СБУ

Дело в том, что 56 бригада стоит на этом участке не так давно и очевидно боевики думали этим воспользоваться, особо не готовясь к этой вылазке.

Тела и оружие боевиков вчера днем вытянула гуманитарная группа "Груз 200". Их оружие передали в СБУ, которая должна проверить, что это за автоматы и как попали к террористам.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сегодня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 1625
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сегодня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 701
Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
сегодня, 14:01 Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
Олена Булан 233
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сегодня, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 489
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сегодня, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 5329
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук