Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом

Преинтереснейшая ситуация вырисовывается сейчас с пророссийскими телеканалами "112 Украина" и NewsOne, которые с недавних пор решили найти защиту, не поверите, в лонах "загнивающей" Европы.

И эта защита им была предоставлена в лице британского политика Натана Гилла. Что интересно, новоиспеченный адвокат "112 Украина" и NewsOne в ЕС является представителем ультраправой популистской "Партии независимости Соединенного Королевства", выражающей евроскептические взгляды, постоянно рекламируемой российскими пропагандистскими телеканалами, а так же выступавшей против евроинтеграции Украины.

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Причем "спелся" Гилл с "112 Украина" и NewsOne еще и на почве большой любви к России и непосредственно президенту Росии Владимиру Путину. И эта любовь его прошлой весной, в мае, даже побудила принять участие в таком действе как "бессмертный полк". Тогда он "под ручку" с другим большим любителем "гибридной клюквы" Александром Вилкулом прошелся с гордо поднятым над головой портретом своего "деда" – Уинстона Черчилля.

Правда, в этом фарсе Гилл чем-то напомнил крымскую полоумную Наташу Поклонскую, которая тоже любит во время победобесия ходить с портретом чужого деда, ведь британский прокремлевский лоббист ничего общего с легендарным премьер-министром не имеет.

Итак, кто такой Натан Гилл, думаю, понятно. Теперь главное – чем он может помочь пророссийским медиа? Забавно, но Гилл, выступавший против ассоциации ЕС и Украины, теперь выступает с требованием соблюдения норм данного соглашения, в частности касающихся свободы слова. Свои претензии он изложил в запросе высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

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Письмо это было направлено аккурат после того как, депутаты Александр Вилкул и Нестор Шуфрич зарегистрировали проект об отмене решения по введению санкций против телеканалов занимающихся антиукраинской деятельностью, в частности, "112 Украина" и NewsOne. Попытка Вилкула и Шуфрича потерпела неудачу, и 19 октября было подписано постановление о введении санкций против компаний, которые владеют лицензиями "112 Украина" и NeswOne, направленное на рассмотрение Президенту Украины.

Но, как мы видим, большой друг Вилкула, мистер Гилл, не терял времени и принялся создавать волны в Европарламенте. Хотя, это ему не впервой.

Так, летом этого года именно Гилл способствовал организации в Страсбурге большой встречи европарламентариев с Вилкулом, в ходе который оппозиционный депутат рассказывал о гонениях инакомыслящих в Украине и тысячах политзаключенных.

Тот факт, что Вилкул тогда вторил слово в слово стенаниям экс-директора украинского филиала Института стран СНГ, помощнику Владислава Суркова – Денису Денисову, мы упустим из виду. А вот то, что мероприятие собрало аж 6 европарламентариев, по стечению обстоятельств однопартийцев Гилла, момент весьма комичный.

Не удивлюсь, если в скором времени именно Натан Гилл, как агент российского влияния в Великобритании, запоет песенку о притеснении российских туристов в Солсбери. Или, простите, уже запел?

Что же, в цирке вещи уже собирают, но клоуны своего представления еще не окончили. Борьба за "свободу слова" продажными политиками выглядит, конечно, весьма сюрреалистично, но таковы реалии не только Украины, но и Европы. Главное, это осознание того, какие шакалы пытается примерить на себя шкуру жертвенного агнца.

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