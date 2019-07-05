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      Прощальна прес-конференція Парубія: чим запам'ятався чинний парламент

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      Прощальна прес-конференція Парубія
      Прощальна прес-конференція Парубія / day.kyiv.ua

      Спікер парламенту Андрій Парубій влаштував прощальну прес-конференцію, аби підбити підсумки своєї роботи. Адже наступний тиждень – останній робочий у каденції чинної Верховної Ради. Вже менш, ніж за місяць мають відбутися дочасні вибори.

      Як сказала у прямому ефірі журналістка 24 каналу, Андрій Парубій розповів про досягнення парламенту восьмого скликання, зокрема про реформи, які вдалося запровадити та реалізувати.

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      Парубій розповів про медичну, судову, антикорупційну та пенсійну реформи, а також про реформу Нацполіції. 

      У багатьох галузях кардинальні зміни треба було робити ще 20-25 років тому. Але, на жаль, цей вузол проблем довелось розв'язувати нам у час військової агресії. І навіть якщо ми не досягли результату, я переконаний, ми заклали фундамент,
      – наголосив Парубій.

      Окрім того він розповів і про те, що ще доведеться встигнути зробити в останній пленарний тиждень. Зокрема Андрій Парубій нагадав про те, що Рада ухвалила законопроект про тимчасові слідчі комісії, якими врегульовується і питання імпічменту президента. Однак цей законопроект досі не підписаний президентом Зеленським. 

      Щодо цього питання я мав розмову з представником Зеленського у Раді, я просив від нього відповідь. Якщо ветуєте – дайте своє вето, якщо вам щось не подобається – пропонуйте інше. Я не отримав жодної відповіді,
      – підсумував спікер парламенту.

      Дивіться відео: як відбувалася прощальна прес-конференція Парубія

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Андрій Парубій Імпічмент Реформи Законодавство
      Джерело: 24 канал
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