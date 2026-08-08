Росіяни зірвали церемонію прощання з відомим пошуковцем Олексієм Юковим на Донеччині

Ворожі війська змусили рідних та побратимів скасувати церемонію прощання з легендарним українським пошуковцем безпосередньо поблизу лінії фронту. Через ризик авіаційного удару вшанування пам'яті довелося перенести в більш безпечний регіон.

Про це повідомила дружина Олексія Юкова Євгенія Калугіна.

У селі Микільському, що на Донеччині, скасували церемонію прощання з керівником пошукового загону "Плацдарм" Олексієм Юковим.

Заходу завадила загроза цілеспрямованого російського удару керованими авіабомбами. Через ризик обстрілу прощання та поховання в регіоні так і не відбулися, тому близькі й друзі зібралися в іншому місці, а офіційну церемонію запланували на суботу, 8 серпня, у Києві.

У Суспільному повідомили, що дружина пошуковця поділилася своїм обуренням щодо дій окупантів. Вона також підкреслила, що попри трагедію, пошуковий загін продовжить свою важливу місію.

Мене дивує що такий страх. Людина вже померла, а ви все одно за нею полюте,

– зазначила Калугіна.

Олексій Юков загинув 5 серпня 2026 року під час виконання завдання в Лиманській громаді.

Як повідомили у Слов'янській МВА, автомобіль, яким він повертався, підірвався на міні. Пошуковик Артур Сімейко, який був поруч із Юковим у момент трагедії, розповів, що той помер із посмішкою на обличчі, ніби відчуваючи гордість за віддане справі життя.

Загиблий був уродженцем Слов'янська, йому було 40 років. Понад 27 років він присвятив пошуку тіл полеглих воїнів та зниклих безвісти, створивши Асоціацію дослідників військово-історичної спадщини "Плацдарм".

За час своєї діяльності організація евакуювала із зони бойових дій та лінії зіткнення майже 4 тисячі тіл українських і російських військових, а також цивільних осіб.

Як напередодні повідомлялося, група Юкова тісно співпрацювала з Генеральним штабом ЗСУ у межах гуманітарного проєкту "На щиті", повертаючи загиблим захисникам їхні імена та даючи родинам можливість попрощатися.