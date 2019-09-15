Прощання з бійцями, які трагічно загинули під час обстрілу снайперів: фото 18+

14 вересня поховали двох морпіхів, які загинули від куль снайперів. Так, на Миколаївщині попрощалися із 33-річним Миколою Обуховським, прапорщиком 36-ої окремої бригади морської піхоти, а на Черкащині – з 21-літнім Олександром Лінчевським. Це його намагався витягти з під обстрілу Микола.

У Олександра залишилися батьки, а у Миколи – дружина та дворічна донька.

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У батальйоні пригадують, що Микола Обуховський був досвідченим воїном, на війні з самого її початку. "Вийшов з Дебальцево і продовжив службу. Мав велику любов до неба і досвід в парашутній справі. Дуже любив свою службу, ніколи не відступав назад, жадав перемоги і завжди підтверджував це ділом", – зазначили у батальйоні морської піхоти.

А теща Миколи розповідає, що він дуже любив свою маму, сестру та Україну. "Я скільки разів говорила – cиночок, не ходи в АТО. А він відповідав – я не можу, теща, не можу. І сказав, що повернеться", – додає вона.

Олександру Лінчевському було лише 21 рік. Воїн родом із Шполянщини, що на Черкащині та загинув від кулі снайпера під час виконання бойових завдань поблизу Волновахи.

Як прощалися з Миколою Обуховським та Олександром Лінчевським: