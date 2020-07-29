"Просто довбане знущання": Стерненку знову відмовили в розгляді апеляції
У Шевченківському райсуді Києва залишили без розгляду апеляцію активіста Сергія Стерненка щодо зміни запобіжного заходу.
Стерненку знову відмовили в апеляції: що відомо
За словами активіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Оксана Хардіна залишила без розгляду клопотання його адвоката Коломійця про зміну запобіжного заходу. Про це Стерненко написав у фейсбуці.
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Щодо підстав такого кроку, то йому та його захисникам нічого не повідомляли. Водночас він припускає, що суддя Хардіна як і суддя Мєлєшак вважає що 44 дні – це менше ніж 30 (раніше Стерненкові вже відмовляли в розгляді апеляції – 24 канал).
Тобто судді цього суду тупо кладуть на право вимагати скасування арешту. За Кримінально-процесуальним кодексом це право є. Але за фактом мене його просто позбавили паскуди в мантіях. У мене вже нема цензурних слів. Це просто довбане знущання,
– з обуренням наголошує активіст.
Також він наголосив, що Феміди в Україні немає – "її умисно вбили очільник МВС Аваков, гепрокурорка Венедіктова та Шевченківський суд".
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