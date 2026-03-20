Окупанти прориваються на Донеччині: DeepState фіксує просування Росії біля 3 населених пунктів
- Аналітики DeepState 20 березня оновили карту бойових дій.
- Там повідомили про нові просування росіян.
Ворожа армія продовжує тиснути на фронті, останнім часом, як зазначають аналіки ISW, окупанти активізують підготовку до наступу в Донецькій області. Нещодавно ж вони мали успіх одразу біля трьох населених пунктів у регіоні.
Про це свідчать оновлені дані аналітичного проєкту DeepState. Варто зауважити, що вони наносять на мапу інформацію про рух обох сторін не одразу, а через певний час.
Що відомо про просування ворога?
Повідомляється, що нещодавно армія країни-агресорки змогла здобути успіхи на фронті Донецької області. Йдеться про просування у Різниківці, поблизу Покровська й Новомаркового.
При цьому Сергій Стерненко інформував, що на Донеччині українські бійці збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона. Сталося це саме на Покровському напрямку.
Зазначимо, що днями у DeepState писали також про просування ворога поблизу Гуляйполя Запорізької області.
Що відбувається на інших ділянках фронту?
Співзасновник DeepState Погорілий розповів, що наразі на окремих територіях Дніпропетровщини зафіксовані проникнення ворога, тобто російські війська постійно здійснюють інфільтрацію.
Ситуація загострюється й у північних регіонах. Так, у прикордонних районах Сумської області росіяни окупували Попівку, Високе, Сопич і Комарівку.
Водночас успішні дії ЗСУ на Олександрівському напрямку та ефективна оборона українців змусили російське командування шукати вихід із складних ситуацій. За оцінками Інституту вивчення війни, агресор має обмежені шанси на значні здобутки у весняно-літній кампанії. Дії українських бійців також ускладнили становище росіян в районі Костянтинівки-Дружківки.