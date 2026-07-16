"Влада робить дурню": які настрої панують на мітингу в підтримку Федорова у Києві

Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони викликало протести у Києві та низці інших міст України. На акції виходять військові, їхні рідні, молодь і цивільні, які пов'язують роботу колишнього міністра з розвитком дронів, технологій та змінами в армії.

Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова побувала на мітингу біля театру імені Івана Франка у столиці та розповіла, які настрої панують серед його учасників. Вона також передала їхні аргументи проти кадрового рішення і пояснила, скільки людей зібралося на площі.

Люди говорять від імені військових

Кількість учасників акції біля театру імені Івана Франка постійно змінюється, адже люди не готувалися до мітингу заздалегідь. Одні приходять, висловлюють свою позицію та йдуть у справах, а на їхнє місце стають інші. Серед тих, з ким поспілкувалася Дарина Трунова, багато родичів, друзів і знайомих військових, тому вони наголошують, що прийшли передусім говорити від їхнього імені.

Учасники пов'язують роботу Михайла Федорова зі збільшенням закупівель дронів, впровадженням наземних роботизованих комплексів та ударами по російських військових об'єктах. Вони вважають, що міністр пробув на посаді надто мало, щоб можна було оцінити всі результати його роботи, однак уже розпочаті зміни показували позитивну динаміку.

Федоров дуже мало часу пробув міністром оборони, щоб повністю оцінити його роботу. Але динаміка із закупівлею та впровадженням дронів стала кращою. Те, що зараз робить влада, - це повна дурня,

– сказав один з учасників мітингу.

Інший чоловік розповів, що прийшов передати позицію знайомих, серед яких двоє контрактників, четверо мобілізованих і п'ятеро поліцейських.

Я вийшов сюди сказати їхню думку. Вони всі проти призначення Клименка, проти Сирського і за те, щоб Федоров залишився,

– розповів учасник акції.

Для людей, які мають близьких у війську, це кадрове рішення стосується не лише конкретної посади. Вони бояться, що зміна керівника може загальмувати реформи та повернути армію до підходів, за яких нестачу технологій компенсують життями військових.

Сотні людей вийшли на підтримку Федорова

Площа перед театром імені Івана Франка заповнена людьми, а учасники стоять і далі в бік виходу зі станції метро "Хрещатик". Біля театру постійно перебуває щонайменше пів тисячі людей, хоча склад акції змінюється протягом дня. Серед присутніх є військові та цивільні, представники різних професій, студенти й батьки з дітьми.

Один з учасників назвав акцію спробою "людей з картонками" вплинути на рішення влади.

У нас парламентсько-президентська республіка, в якій залишилося дві гілки влади: президент і люди з картонками. Сьогодні люди з картонками намагаються щось змінити,

– заявив чоловік.

На площу прийшла і жінка з дитиною, брат якої служить на фронті. Вона підтримує інновації та зміни у війську, але виступає проти повернення старих радянських методів.

Я хочу показати дитині, як відстоюють своє майбутнє в Україні, щоб вона бачила це і навчалася змалку,

– сказала учасниця мітингу.

Люди продовжують приходити на площу, співають гімн, спілкуються та тримають картонні плакати. На деяких із них згадують реакцію російських пропагандистів, які відкрито радіють звільненню Федорова та вже закликають переймати його досвід. Попри обурення кадровим рішенням, акція проходить спокійно.

Протест проти звільнення Федорова у Києві - чого вимагають учасники мітингу: дивіться відео