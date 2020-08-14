У Білорусі тривають масові протести через президентські вибори, які вважають сфальсифікованими. Якщо місцева влада не зможе розв'язати проблему та домовитись з протестувальниками, а попросить втрутитись Росію – все закінчиться кров'ю та поваленням одразу обох диктаторів: і Путіна, і Лукашенка.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що зараз на території Білорусі може бути незначна кількість російських ОМОНівців. Ймовірно, 3 – 4 тисячі. Він пояснив, що така кількість силовиків не є вирішальною.

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"Я думаю, якщо вторгнення станеться, то воно буде масовим і похоронить Росію. Російське вторгнення закінчиться крахом 2 диктаторів: і Путіна, і Лукашенка. Цей сценарій обійдеться дуже великою кров'ю, тому треба цьому запобігти", – сказав Яковенко.

За його словами, вторгнення Росії у Білорусь дійсно може відбутись. Однак лише за однієї умови.

Такий варіант можливий в тому випадку, якщо режим Лукашенка втримається. Якщо протести зруйнують режим Лукашенка вже незабаром, то вторгнення Росії буде неможливим,

– наголосив журналіст.

Як ствердив Яковенко, Путін точно не посміє втрутитися у країну, де переміг революційний народ. Однак, якщо Лукашенко покличе главу РФ, той точно прийде на допомогу своєму сусіду-диктатору. "Це питання розв'язуватимуть найближчими днями або тижнями. Вони будуть вирішальними як для Білорусі, так і для всієї Північної Євразії", – запевнив журналіст.

Яковенко: Путіну потрібен слабкий Лукашенко

Російський журналіст переконаний, що Путіну дуже потрібен Лукашенко у тому випадку, коли він буде при владі тільки завдяки підтримці Росії. "В цьому є найбільша проблема, адже після сьогоднішнього заяви Тихановської режим Лукашенка тріщить по швах. Вона вперше після голосування продемонструвала, що вона – альтернативний центр влади, це дуже важливо", – зауважив Яковенко.

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Яковенко впевнений, що зараз в Лукашенка надія на допомогу Путіна. Він постарається це зробити, але лише в тому випадку, якщо Лукашенко втримається ще кілька днів.

► Оптимальний варіант розв'язання ситуації

Журналіст припустив, що є лише 1 варіант, як розв'язати проблему у Білорусі правильно, обрати нову владу та уникнути насильства на протестах. "Якщо велика кількість силовиків зрозуміють, що вони виконують кримінальні злочини і переходитимуть на бік народу – цей режим впаде дуже швидко. Цей процес стрімко зростатиме", – зазначив Яковенко.

За його словами, лише після цього можна буде проводити у Білорусі чесні президентські вибори під контролем суспільства та Європи. Журналіст назвав цей варіант ідеальним.

Протести у Білорусі: коротко