У паралельному всесвіті Олександра Лукашенка наша країна вже оголошена натхненницею протестів у Білорусі. Далі – оригінал російською.

Между тем в реальном мире наблюдается другая тенденция. Тысячи неравнодушных украинцев довольствуются ролью сторонних зрителей. Придирчиво сравнивают события в Беларуси с Евромайданом. И, не обнаружив стопроцентного сходства, со знанием дела критикуют чужую революцию.

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Есть ли рецепт восстания?

Впрочем, не только ее. Практически любой массовый протест последних лет – хоть в Ереване, хоть в Гонконге, хоть в Хабаровске, хоть в Миннеаполисе – становится предметом ревнивых сравнений. А всякое отличие происходящего от украинского революционного канона трактуется как чужое несовершенство.

Нам приятно верить, что существует универсальный рецепт успешного восстания, и он уже выведен в Киеве. Нам нравится чувствовать себя всезнающими экспертами – если не в области реформ и экономических рывков, то хотя бы по части народных выступлений.

Нам лестно думать, что опробованный Украиной путь – единственно правильный, и другие нации могут либо идти по нашим стопам, либо терпеть фиаско.

Оранжевая революция и Евромайдан: мы сами себе противоречим

Но парадокс в том, что претензии на эксклюзивную революционную мудрость противоречат нашему же опыту. Достаточно напрячь память и подумать о том, насколько непохожими друг на друга были два отечественных Майдана. Причем долгие годы главным компонентом победы считалось именно то, что отличало первый Майдан от второго.

В 2004 году предметом украинской гордости стала Оранжевая революция с песнями, танцами и цветами для силовиков. В течение десяти последующих лет диванные теоретики подчеркивали, что только мирный антиправительственный протест может быть результативным. Поддаться на провокации, запятнать себя насилием – значит проиграть. За свободу нужно бороться, воздерживаясь от жестких методов. Как Махатма Ганди со своей сатьяграхой. Как Вацлав Гавел с "Силой бессильных".

Миролюбивый украинский менталитет, народная мудрость и терпимость – вот рецепт победоносной революции!

А затем последовал Евромайдан – с импровизированными баррикадами, "коктейлями Молотова" и боями на Грушевского. Те же самые диванные теоретики немедленно пришли к выводу, что только силовой антиправительственный протест может быть результативным. Проявить слабину в борьбе за свободу – значит проиграть. Нужно действовать жестко и решительно. Как румыны, свергнувшие Николае Чаушеску. Как ливийцы, расправившиеся с Муаммаром Каддафи.

Боевой украинский дух, народная отвага и бескомпромиссность – вот рецепт победоносной революции! При этом никого не смущало то, что он кардинально расходится с рецептом, пропагандировавшимся предыдущие десять лет…

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По логике 2014-го, беззубый протест 2004-го не мог быть успешным. По логике 2004-го, успешным не мог быть насильственный протест 2014-го. Но тем не менее оба украинских Майдана победили. Потому что были адекватны ситуации 2004-го и принципиально иной ситуации 2014-го. Потому что любая революция – это неповторимое сочетание обстоятельств и уникальная рецептура успеха.

И чем бы ни закончилось противостояние в Беларуси, победа или неудача наших соседей точно не будет зависеть от сходства или несхожести с нами.