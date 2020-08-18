Міністерство закордонних справ Латвії вручило послу Білорусі Василя Марковича ноту протесту. Все через затримання латвійських громадян під час протестів в країні.

З 10 по 13 серпня в Білорусі з незрозумілих причин затримали 2-х громадян Латвії, до яких застосували фізичне і психологічне насильство. Про це пише пресслужба латвійського зовнішньополітичного відомства.

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Міністерство закордонних справ Латвії вимагає провести повноцінне розслідування інциденту та закликати винних до відповідальності. Окрім цього, вони просять проінформувати про результати розслідування.

Вони також переконані, що вибори 9 серпня не були вільними і чесними. Тому вимагають організувати нові вибори з виборчою комісією в новому складі і в присутності міжнародних спостерігачів.

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