Протести в Білорусі: Литва вручила ноту протесту послу через побиття своїх громадян
Міністерство закордонних справ Латвії вручило послу Білорусі Василя Марковича ноту протесту. Все через затримання латвійських громадян під час протестів в країні.
З 10 по 13 серпня в Білорусі з незрозумілих причин затримали 2-х громадян Латвії, до яких застосували фізичне і психологічне насильство. Про це пише пресслужба латвійського зовнішньополітичного відомства.
До слова Лукашенко нагородив сотні силовиків медалями за бездоганну службу
Міністерство закордонних справ Латвії вимагає провести повноцінне розслідування інциденту та закликати винних до відповідальності. Окрім цього, вони просять проінформувати про результати розслідування.
Вони також переконані, що вибори 9 серпня не були вільними і чесними. Тому вимагають організувати нові вибори з виборчою комісією в новому складі і в присутності міжнародних спостерігачів.
Протести в Білорусі: що відомо
- Люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу із величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Люди переконані, що вибори були сфальсифіковані. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 2 осіб, правозахисники говорять про щонайменше 5 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон та повідомили, що не визнають виборів в Білорусі.