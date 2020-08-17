Вибори в Білорусі Путін використовував для того, щоб дотиснути Лукашенка. Чому така думка існує і чи справді так? Далі – оригінал російською.

Так кто устроил протесты в Беларуси?

Протесты такого масштаба нельзя создать искусственно. Ими можно только попытаться управлять, сдвигая по времени, пытаясь гасить или обострять.

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26 лет правления упоротого автократа – достаточный срок, чтобы выросло поколение, которому он надоел. Так что можно считать, что протесты устроил Александр Лукашенко.

А чего именно сейчас?

а) Развитие интернета, соцсетей, мессенджеров дает людям возможность найти единомышленников. Нет ничего хорошего, когда объединяются верующие в теорию о плоской Земле. Но нет ничего плохого, когда люди, недовольные авторитаризмом, начинают понимать, что таких, как они, много.

б) Поводом для взрыва негодования в таких ситуациях часто становятся фальсификации выборов, когда захвативший власть автократ предлагает "потерпеть еще 5 лет".

Так а что Путин?

Путин мечтает войти в историю Великим Собирателем Земель. Поэтому ему не нужен отдельный кусочек Донбасса, он его только предлагает в качестве наживки, чтобы потом подтащить к себе на крючке всю Украину.

Ровно так же ему нужна и вся Беларусь, тем более, что давным-давно есть договоренность о создании общего Союзного государства. Но Лукашенко постоянно петлял, поэтому последние пару лет на него давили экономическими методами, склоняя к 2024 отдать суверенитет.

А Лукашенко что?

А Лукашенко хочет сам царствовать в своей карманной стране, а потом передать ее сыну. Поэтому всячески сопротивлялся.

Это создало у некоторых иллюзию, что так будет вечно и Лукашенко чуть ли не защитник Украины от российской агрессии.

Вот только сложно петлять, есть ты 26 лет уничтожал оппозицию, заслужив полнейшее неприятие со стороны цивилизованных стран. Таким образом Лукашенко сам загнал себя в угол.

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А беларусы что?

Беларусы спокойно относятся к России, не считают ее врагом, но не собираются и бросаться в объятия. Выросло поколение, для которых независимая Баларусь – это данность, а не временный осколок СССР.

Поэтому протестующие ходят не с российскими флагами и даже не с флагом БССР, который сейчас считается государственным, а с национальным бело-красно-белым флагом. И кричат не "Путин, прийди!", а "Жыве Беларусь!"

То есть идет процесс построения национальной идентичности.

А что оппозиция? Она пророссийская?

Прежде всего, в Беларуси не такая оппозиция, как мы привыкли видеть в Украине. Три персоны, ставшие основными противниками Лукашенко перед выборами – это отдельные люди, а не лидеры каких-то партий или политических сил.

Да, один из них руководитель банка, принадлежащего "Газпрому", другой задвигает кремлевские тезисы, а третий может быть ватник.

Но не забывайте главное – этот протест не за кого-то, а против Лукашенко. Поэтому на выборах победил вообще случайный человек – Светлана Тихановская.

В Беларуси есть оппозиционно настроенное общество, а кого в итоге вынесет наверх – абсолютно неизвестно. В 2014 на сцене Майдана стояли трое, в тюрьме героически сидела четвертая, а президентом стал пятый.

Так Путин что, вообще не влияет?

Влияет, конечно. Выборы в Беларуси он использовал для того, чтобы додавить Лукашенко.

Например, пойманные бойцы ЧВК Вагнера – доказательство того, что Путин держал руку на пульсе, чтобы обострить ситуацию, если ему это будет выгодно.

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И как Лукашенко, согласился?

Поначалу нет. Но когда понял, что забить протест ему может не хватить сил, а начавшиеся забастовки грозят невосполнимой дырой в бюджете, все же сдался.

По крайней мере, безмолвная отправка вагнеровцев в Россию и открытое обращение Лукашенко за помощью к Путину, чтобы "защитить" то самое "Союзное государство России и Белоруссии", красноречиво на это намекают.

Если так, Лукашенко получает возможность привлечь "силовиков" и миллиарды из России, чтобы сохранить формальное руководство страной, а Путин получает Беларусь.

Так что, Путин выиграл?

Нет, боротьба триває. Осенью 2013 года Путин ровно так же с одной стороны запугал, а с другой подкупил Виктора Януковича. Вот только украинцы с такой идеей не согласились. Итог – в России оказалась не Украина, а Янукович.

Поэтому беларусам еще предстоит бороться и против Лукашенко, и против Путина.

Но разве Украине не был выгоден Лукашенко?

Если быть циничным и наплевать на жизни людей, уничтоженных режимом "Батьки", то пока Лукашенко сопротивлялся поглощению, нас он мог устраивать.

Но когда перед выборами стало ясно, что беларусы настроены избавляться от Лукашенко любой ценой, было несложно догадаться, что это бросит его в объятия Путина.

А если не строить из себя прожженных политиканов, то в любом случае борьбу людей за свободу и честные выборы нужно поддерживать.

Ну и довольно глупо выбирать между Лукашенко, который уже сдался Путину, и неизвестным нам новым президентом, который может сдастся, а может и нет.

Но ведь Россия все равно сильнее. Она передавит, перекупит, переврет.

Да, Россия может покупать, врать и вводить войска. Все это мы видели, видим и возможно еще увидим.

Но сейчас не 2008 и не 2014 год. Путин уже не тот, Россия уже не та. В самой России в ближайшие годы вероятны массовые протесты. Хабаровск – их предвестник.

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20 лет Путина и 26 лет Лукашенко не сильно отличаются по усталости от них народа.

Поэтому, как бы ни закончился балоруский протест, и нам и беларусам нужно держаться, сопротивляться и ждать, когда пассионарная волна дойдет до России. А она дойдет.

Источник: Facebook