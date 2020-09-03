Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів перестановки у керівництві силових відомств. Старих посад, зокрема, позбулись голова КДБ Валерія Вакульчик та секретар Радбезу Андрій Равков.

Зміни – у КДБ, Радбезі і Комітеті держконтролю

Проте екскерівник КДБ Вакульчик без керівного крісла був недовго: іншим указом Лукашенко призначив його секретарем Радбезу. Про це інформує "Новая газета".

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Вакульчик очолював Комітет державної безпеки протягом восьми років.

Щодо його заміни, то новим керівником КДБ став Іван Тертель. Він теж – не новачок у силових структурах, до цього очолював Комітет державного контролю. Наразі комітет очолює експерший заступник Тертеля Василь Герасимов.

Ексочільник Радбезу Равков – поки без посади

Щодо колишнього секретаря РНБО Равкова, який пробув на посаді менше року, то наразі невідомо, чи знайшов Лукашенко для нього іншу посаду. Равков уже чимало часу при владі, до Радбезу він 5 років був міністром оборони країни.

Замінили і мера Мінська

Посаду віцепрем'єра в уряді Романа Головченка отримав Анатолій Сивак, раніше він був очільником Мінського міськвиконкому. На його місце глава Білорусі призначив ексвіцепрем'єра Володимира Кухарєва.

Важливо! Кадрові зміни у силових відомствах Лукашенко проводить на фоні масштабних протестів в країні. Раніше президент привів в бойову готовність армію на кордонах з Євросоюзом.

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