Протести в Білорусі: у МВС вирішили обмежити рух транспорту
Міністерство внутрішніх справ Білорусі 27 вересня обмежить рух транспорту в країні. Все для того, щоб, мовляв, уникнути небезпечних подій.
Міліція обмежить рух як громадського, так і приватного транспорту. Не курсуватиме також метро. Про це в телеграм-каналі повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
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Ми приносимо вибачення за незручності, які створюють учасники протестних акцій, "розважаючись" на проїжджій частині і не замислюючись, які проблеми створюють для оточуючих,
– підкреслили у МВС Білорусі.
Крім того, у відомстві закликали людей не відгукуватися на "заклили участі в несанкціонованих масових заходах". Також МВС Білорусі пригрозило кримінальною відповідальністю за організацію таких заходів.
Головне про протести в Білорусі
- На президенських вииборах у Білорусі 9 серпня перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко.
- Білоруси впевненні, що результати виборів сфальсифіковані. Через це в країні спалахнули масштабні протести.
- Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей та застосовували проти них зброю.
- Від початку протестів загинули 5 людей, ще сотні були поранені.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк.
- З новою силою протести спалахнули після того, як 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.
- Наразі ЄС готує санкції проти білоруських посадовців.
- Натомість МЗС Білорусі заявило, що введені проти країни санкції матимуть зворотний ефект.