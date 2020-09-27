Міністерство внутрішніх справ Білорусі 27 вересня обмежить рух транспорту в країні. Все для того, щоб, мовляв, уникнути небезпечних подій.

Міліція обмежить рух як громадського, так і приватного транспорту. Не курсуватиме також метро. Про це в телеграм-каналі повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

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Ми приносимо вибачення за незручності, які створюють учасники протестних акцій, "розважаючись" на проїжджій частині і не замислюючись, які проблеми створюють для оточуючих,

– підкреслили у МВС Білорусі.

Крім того, у відомстві закликали людей не відгукуватися на "заклили участі в несанкціонованих масових заходах". Також МВС Білорусі пригрозило кримінальною відповідальністю за організацію таких заходів.

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