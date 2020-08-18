У ПАРЄ готові допомогти Білорусі з проведенням реформ. Наразі завдання номер один, кажуть у Парламентській асамблеї Ради Європи, – забезпечити мирний та демократичний перехідний період.

Необхідно забезпечити мирний перехідний період

Відповідну заяву від ПАРЄ оприлюднив її президент Хендрік Дамс, про це мовиться на сайті органу.

Важливо Які країни офіційно не визнали результати виборів у Білорусі

Народ Білорусі обрав шлях демократичних змін. З цієї причини всеосяжний національний політичний процес стає негайно потрібним, аби забезпечити мирний і демократичний перехідний період, створюючи умови для необхідних реформ,

– наголосив Дамс.

Щодо допомоги ПАРЄ, то Дамс зазначив, що підтримка може бути у галузі конституційної та виборчої реформ, а також змін системи правосуддя.

Про конкретні рішення у ПАРЄ повідомлять пізніше

"Стратегічною метою організації залишається інтеграція Білорусі до Ради Європи на основі цінностей і принципів організації",– наголосили у ПАРЄ.

Про конкретні кроки ПАРЄ, пообіцяв Дамс, домовляться вже незабаром на дискусії у комітеті з політичних питань Асамблеї.

У ЄС не визнали результатів виборів у Білорусі

Зазначимо, що раніше низка країн світу та Євросоюз оголосили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі 9 серпня.

У ЄС готують санкції проти низки білоруських чиновників. А депутати Європарламенту оголосили Олександра Лукашенка персоною нон ґрата в Євросоюзі.

Все про протести у Білорусі можна дізнатись тут.