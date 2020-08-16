Перший білоруський дипломат підтримав акції протесту: хто саме – відео
Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня висловив підтримку учасникам білоруських акцій протесту. Дипломат зазначив, що серед демонстрантів – і його родичі.
Посол Білорусі у Словаччині підтримав демонстрантів
Про солідарність з учасниками акцій непокори Лещеня заявив у відеозвернення, інформує 24 канал.
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Сотні моїх земляків відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів в повній мірі відродили традиції НКВД в толерантній європейській Білорусі 21 століття. Я солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними ходами, щоб їх голос був почутий,
– сказав Лещеня.
Також на думку посла, доцільним є страйк на великих підприємствах країни. Зокрема, Лещеня згадав і про страйкарів у Жодіно, звідки він родом.
Дивіться відео звернення Ігоря Лещені:
Коротко про протести в Білорусі:
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня активісти почали виходити на протести.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Щоправда, протягом останніх двох діб акції в основному проходять мирно.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк.
- Під час демонстрацій загинули щонайменше двоє людей, більше ніж тисяча – травмовані.
- Приблизно 7 тисяч людей затримали. Більшість відпустили через переповнені СІЗО.