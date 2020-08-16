Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня висловив підтримку учасникам білоруських акцій протесту. Дипломат зазначив, що серед демонстрантів – і його родичі.

Посол Білорусі у Словаччині підтримав демонстрантів

Про солідарність з учасниками акцій непокори Лещеня заявив у відеозвернення, інформує 24 канал.

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Сотні моїх земляків відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів в повній мірі відродили традиції НКВД в толерантній європейській Білорусі 21 століття. Я солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними ходами, щоб їх голос був почутий,

– сказав Лещеня.

Також на думку посла, доцільним є страйк на великих підприємствах країни. Зокрема, Лещеня згадав і про страйкарів у Жодіно, звідки він родом.

Дивіться відео звернення Ігоря Лещені:

Коротко про протести в Білорусі: