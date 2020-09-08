Білоруські протестувальники так зациклилися на темі "Лукашенко – йди", що впустили більш серйозну проблему – через короткий час у них раптом не буде країни. Далі матеріал мовою оригіналу.

Несмотря на то, что дата приезда Лукашенко еще не объявлена, называют дату 14 сентября, как возможный день его приезда.

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На правах интеграции

Менее чем за год позиции Лукашенко в торге вокруг сдачи суверенитета Белоруси ослабли настолько, что теперь вопрос об аннексии практически не стоит, более интересно – в какой форме произойдет захват еще одной территории. Формально, конечно, речь пойдет о союзном государстве, но фактически выглядеть это может так же, как подобное происходило со всеми остальными территориями, где управляют колониями назначенные из Москвы управленцы, а местные кадры будут лишь символизировать туземный колорит и обычаи.

Кремль окружает Россию санитарным кордоном, реализуя концепцию осажденной крепости. В чем прелесть таких кордонов, так это в том, что развивать их совершенно не требуется, их задача – выполнять роль выжженной земли. Чем больше разрушений в таком "предполье" – тем лучше. Судьба живущих там людей, конечно же, кремлевских совершенно не беспокоит. Они – просто элемент пейзажа, ресурс для укрепления обороны.

Нищее население, которому некуда деваться, будет за копейки выполнять роль охранников и часовых – как это происходит на Донбассе, где по сути, единственный устойчивый, хотя и предельно нищенский заработок либо у местных армий, либо у туземных старост, управляющих территорией. Остальные – выживайте как можете.

Пожалуй, только Крым выбивается из общего правила, но Крым – витрина, хотя даже на нее нет денег, поэтому проблему водоснабжения за пять с половиной лет решить не удалось, и скорее всего, и за следующие пять с половиной – вряд ли.

Лукашенко везет ценный лот в Кремль

Будет ли аннексированная Белорусь еще одной витриной или повторит судьбу дичающих Донбасса, Абхазии или Южной Осетии – пока неизвестно. Скорее всего – повторит, так как метрополия сама в коматозном состоянии.

Понимает ли это Лукашенко? Конечно. Но он проиграл, сейчас у него только одна задача – соскочить с поезда, летящего под откос, да еще и прихватить с собой хоть какой-то багаж. Поэтому его визит в Москву будет торговлей, но торговать он будет Беларусью только с одной целью – обеспечить свой собственный отход.

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Белорусские протестующие так зациклились на теме "Лукашенко – уходи", что упустили более серьезную проблему – через короткое время у них вдруг и внезапно не станет страны.

Ее захватят кремлевские оккупанты, а с захваченным городом известно, что происходит – его отдают на разграбление. А вы ходите и протестуйте, не возражаем.