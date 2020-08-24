Протести у Білорусі тривають: скільки порушників виявили силовики
У Білорусі за останню добу правоохоронці склали 79 адмінпротоколів за участь у несанкціонованих акціях протесту. У МВС нарахували лише 20 тисяч учасників на демонстрації у Мінську, коли ЗМІ кажуть про сотні тисяч.
У МВС нарахували у Мінську лише 20 тисяч учасників акції
Саме у Мінську, за повідомленням МВС Білорусі, 23 серпня зібралось найбільше демонстрантів. Про це інформує пресслужба силового відомства.
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
Максимальна кількість присутніх зафіксовано в столиці – близько 20 тисяч осіб, Бресті та Гродно – не більше ніж три тисячі осіб. Всього за минулу добу за порушення законодавства про масові заходи складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення,
– повідомили в МВС.
За участь у несанкціонованому заході передбачено штраф або адміністративний арешт. За масові заворушення у Білорусі можна "загриміти" за ґрати аж на 15 років.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись вибори президента. Згідно з офіційними результатами, переможцем голосування є Олександр Лукашенко.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими і вийшли з протестами на вулиці.
- Проти мирних демонстрантів "кинули" силовиків. Загинули щонайменше 4 людини, більше ніж тисяча – постраждали.
- Затримали понад 7 тисяч осіб.
- Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська через тиск виїхала до Литви.
- З 11 серпня в країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиціонери утворили Координаційну раду, яка має займатись мирною передачею влади.
- 24 серпня членів президії Ради – Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського затримали за організацію несанкціонованих мітингів.