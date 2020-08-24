У Білорусі за останню добу правоохоронці склали 79 адмінпротоколів за участь у несанкціонованих акціях протесту. У МВС нарахували лише 20 тисяч учасників на демонстрації у Мінську, коли ЗМІ кажуть про сотні тисяч.

У МВС нарахували у Мінську лише 20 тисяч учасників акції

Саме у Мінську, за повідомленням МВС Білорусі, 23 серпня зібралось найбільше демонстрантів. Про це інформує пресслужба силового відомства.

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Максимальна кількість присутніх зафіксовано в столиці – близько 20 тисяч осіб, Бресті та Гродно – не більше ніж три тисячі осіб. Всього за минулу добу за порушення законодавства про масові заходи складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення,

– повідомили в МВС.

За участь у несанкціонованому заході передбачено штраф або адміністративний арешт. За масові заворушення у Білорусі можна "загриміти" за ґрати аж на 15 років.

Зверніть увагу! 23 серпня у Мінську відбулась одна з наймасштабніших акцій протесту. На вулиці столиці вийшли, за попередніми підрахунками, 200 – 300 тисяч осіб.

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