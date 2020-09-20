У Білорусі понад місяць тривають масові протести. Люди висловлюють обурення та невдоволення через офіційні результати президентських виборів, що відбулися ще 9 серпня. На них перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко, але білоруси вважають по-іншому. Білорусь з Лукашенком або без нього: який сценарій для України є кращим? 24 канал пропонує вам висловити свою думку у нашому опитуванні.

Ситуація у Білорусі загострюється: попри жорстокі розгони та затримання, протестувальники продовжують виходити на вулиці міст. У країні також триває страйк.

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Тим часом дії Лукашенка не підтримує Захід та практично усі сусіди, окрім Росії. Очільник Кремля Володимир Путін після того, як Лукашенко проголосив себе президентом вшосте, вже встиг його привітати та кілька разів з ним зустрітися.

Лукашенко, своєю чергою, при кожній нагоді згадує про допомогу Росії, спільні військові навчання та захист спільної Союзної держави.

Свою прихильність росіянам висловлює й опонентка Лукашенка Світлана Тихановська. Вона називає росіян "братнім народом" та записує відеозвернення, аби роз’яснити їм все про ситуацію у Білорусі. Втім, вона кожного разу наголошує: ніхто не може втручатися у справи Білорусі та закликає Росію поважати суверенітет країни.

Білорусь з Лукашенком чи без: який варіант, на вашу думку, кращий?