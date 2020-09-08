У Гонконгу під час протестів 6 вересня затримали 12-річну дівчинку. За словами матері, дитина йшла у магазин купити фарбу для малювання. Проте поліцейські повалили дівчинку на землю та стверджували, що дитина брала участь у протестах.

Як відбулося затримання

Дитина йшла тротуаром, коли поліція Гонконгу попросила її зупинитися. Дівчинка проігнорувала прохання правоохоронців і почала бігти, повідомляє CNN.

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Поліція у свою чергу повалила дитину на землю. Унаслідок цього дівчинка отримала легкі тілесні ушкодження.

Що каже матір

Моя донька злякалася поліцейського зі щитом та кийком. Я бачу, як він кричав на неї... Чи справді було необхідно штовхати її на землю та утримувати коліном? Я вважаю, що ні,

– сказала жінка.

Також мати потерпілої стверджує, що її дитина не брала участі у демонстраціях, а йшла у магазин купити фарбу для занять із малювання.

Що кажуть у поліції

У поліції виправдовуються, що застосовували "мінімально необхідну силу", оскільки вважали необхідним провести обшук. Дитина здалася їм підозрілою, особливо, коли почала бігти.

Правоохоронці заявили, що 12-річна дівчина порушили заборону на масові зібрання та виписали штраф на 2 тисячі гонконзьких доларів (7180 гривень).

Що каже влада

Очільниця Гонконгу Керрі Лем запевнила, що скарги на правоохоронців розглянуть, а от оцінку діям поліцейських давати відмовилася.

Що відомо про протести у Гонконгу

Днями у Гонконгу поновилися масові протести, що тривають ще з 2019 року.

За інформацією правоохоронців, там 6 вересня затримали 289 людей. З них 270 – через участь у "незаконних заходах".

Для розгону демонстрацій силовики використовували перцевий газ.

Приводом для нових протестів стало нещодавнє рішення Китаю ухвалити закони про заборону "підривної діяльності, сепаратизму і актів зовнішнього втручання" у Гонконгу. Проєкт закону передбачає відповідальність за "заколот, сепаратизм і зраду".

У разі ухвалення закону Китай зміцніє у правах над Гонконгом, а саме: