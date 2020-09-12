У Хабаровську 12 вересня люди зібрались на акцію для підтримки колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Мітингарі влаштували ходу містом, перекривши рух транспорту.

За інформацією місцевих ЗМІ, в акції взяли участь близько 2 тисяч протестувальників. Влада міста запевняє, що прийшли не більше 700 людей, повідомило "Настоящее время".

До теми Протести в Хабаровську тривають вже 50 днів: фото

Вимоги мітингувальників не змінились. Протестувальники хочуть справедливого суду, зокрема, за участю присяжних.

Люди тримали в руках плакати із написами: "Фургал – наш вибір", "Свободу Фургалу!", "Я / МИ Сергій Фургала!". Мітингувальники перекрили рух автомобілів, проте цього разу обійшлось без затримань.

Чому у Хабаровську тривають протести

9 липня затримали ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Слідство вважає, що Фургал – співучасник вбивства російських бізнесменів на початку 2000 років.

Акції протесту на підтримку Фургала у Хабаровську розпочались з 11 липня. Люди виходили на вулиці щодня.

Скільки протестувальників затримали

Від початку протестів зареєстрували понад 4 тисячі адміністративних правопорушень, склали 178 протоколів.

Суд розглянув 160 матеріалів. 23 людини заарештували.

Хто такий Сергій Фургал? З 2007 по 2018 рік був депутатом Держдуми Росії. У 2018 році переміг на виборах і став Губернатором Хабаровського краю. Фургала затримали через підозру у співучасті вбивства російських бізнесменів на початку 2000 років.