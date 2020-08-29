29 серпня відбулась 50 акція в Хабаровську на підтримку заарештованого губернатора Сергія Фургала. На мітинг зібралось понад тисячу людей.

У центрі міста протестувальники влаштували мітинг, а потім ходу на центральній вулиці. Про це повідомляє DVhab.ru.

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На мітингу люди кидали свої листи і записки для Сергія Фургала у спеціальний ящик. За оцінкою мерії, на мітинг вийшли близько 1200 осіб. Це менше, ніж зазвичай, у вихідні дні.

Чому в Хабаровську відбуваються мітинги

Росіяни виходять на протести, аби підтримати губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Його затримали 9 липня нібито за організацію замахів на бізнесменів.

Протестувальники вимагають справедливого суду в регіоні. Коли 20 липня новим виконувачем голови краю став Михайло Дегтярьов, протестувальники стали вимагати ще й відставки президента РФ Володимира Путіна.

Хто такий Сергій Фургала? Це відомий у Хабаровську краї підприємець. У 2018 році на місцевих виборах він переміг представника "Єдиної Росії". У 2020 році Фургала затримали, звинувачуючи в організації замахів на російських бізнесменів у 2000 роках.



Хода в центрі Хабаровська / Фото DVHAB.RU



Протести в Хабаровську / Фото DVHAB.RU



Протестувальники пишуть листи Фургалу / Фото DVHAB.RU