Власти уже заявляют о готовности силового разгона протеста, ведь критически важно разблокировать торговые пути. В то же время, европейские антивакцинаторы вдохновляются происходящим в Канаде и пытаются организовать нечто подобное в Париже и Брюсселе.

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Заблокировали важнейший торговый маршрут

Но власти европейских столиц действуют на опережение и грозят штрафами и даже арестами за участие в таких демонстрациях.

Итак, ситуация в Канаде дошла до предела, ведь протестующие дальнобойщики заблокировали важнейший торговый маршрут – "Амбассадорский мост" который соединяет американский город Детройт и канадский Виндзор.

Проблема в том, что эта блокада сильно бьет по цепочкам поставок, ведь около 25% общего объема торговли между США и Канадой проходит именно по этому мосту.

Дело в том, что в этой местности находятся несколько заводов крупных автомобильных компаний, и вот из-за блокады они уже вынуждены сокращать рабочие смены, а в некоторых случаях даже приостанавливать работу заводов. Следовательно, предприятия несут огромные убытки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прямо заявил, что действия протестующих несут ущерб не властям, против которых они так яро выступают, а в первую очередь, простым рабочим и местному бизнесу.

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Канадские власти всячески пытались избежать силового столкновения протестующих с полицией. Однако требования организаторов этих протестов с каждым днем становятся все более безумными, при этом они отказываются даже разблокировать пути поставок.

Канаду призвали разобраться с протестом

Потому мэр Виндзора ожидает от федеральных властей помощи и реального плана действий – как разблокировать мост?

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Долгое молчание и бездействие власти привело к тому, что протестующие заблокировали еще два пути поставок. В ответ на это, уже власти США призывают Канаду разобраться с протестом, ведь ущерб несут и американские компании.

Но проблема может усугубиться и задеть не только США и Канаду, ведь канадский протест привлекает сторонников по всему миру и становится глобальным трендом.

Группа американских дальнобойщиков пригрозила, что точно так же готова заблокировать похожий торговый переход с Канадой, только теперь со стороны США. При этом в самих Штатах это постепенно становится фактором внутриполитической борьбы.

45-й президент США Дональд Трамп даже поддержал требования американских демонстрантов, чем лишь усугубил проблему.

Протест вырвался за пределы Северной Америки

Но протест вырвался и далеко за пределы Северной Америки. Подобные демонстрации прокатились по Австралии и Новой Зеландии. Причем протестующие используют такие же ультраправые лозунги и символику.

Европа также не стала исключением. Местные антивакцинаторы, вдохновившись канадским протестом, пытаются организовать свой в Париже и Брюсселе.

Однако власти Франции и Бельгии решили сработать на опережение и запретить подобные акции. Обычным участникам бельгийского протеста грозят штрафы, а вот организаторы могут получить даже реальный тюремный срок.

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В полиции Парижа пообещали не допустить блокировку дорог. Там заявили, что они пристально следят за ситуацией, и если демонстранты перейдут эту красную линию – ответ будет жестким.

Как долго еще продлятся эти протесты – неизвестно. Власти той же Канады пытаются изо всех сил сохранять спокойствие, и не прибегать к совсем радикальным методам.

Однако, если проблему не решить в ближайшее время, такие удары по экономике, цепочкам поставок и местному бизнесу приведут к росту цен, а это может спровоцировать уже новый, социальный протест. Причем не только в Канаде.