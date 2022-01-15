Это крышеватели рынков. Собранные в отряды крепкие ребята, которые следят за порядком на рынках, собирают с торговцев оброк и доставляют его хозяевам, не пускают чужих, защищают своих от "двойного налогообложения", решают вопросы.

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Отношения без барьера

У них нет барьера перед официальными силовиками, это их ежедневный партнер, конкурент, враг. Рынки в Алматы и других казахстанских городах огромны и значительны. В этом отношении это восток. И это товарный хаб торговли России и даже Европы с Китаем. И это перевалка контрабанды.

Протесты в Казахстане / Фото Getti Images

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Теперь если представить, что реальные хозяева, конечные бенефициары рынков – высокие лица, или их родственники, слияние социального протеста с политически направленным участием этих дружин базара совсем не кажется невероятным.

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