П'ятий день поспіль: у Києві та інших містах люди зібралися на протести проти відставки Федорова

У понеділок, 20 липня, в Києві та інших містах України люди зібралися на протести проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова. Акції тривають вже п'ятий день поспіль.

Про це повідомляє Суспільне.

Як пройшли протести?

У Києві люди вже традиційно зібралися на мітинг на площі біля театру Франка.

Як повідомляють журналісти, мітингувальники вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та виконали державний гімн України.

Кияни зібралися біля театру Франка: дивіться відео

Серед основних вимог учасників акції – повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та заміна головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Мітингувальники скандували "Ні репресіям військових", "Сирський, геть", "Влада – це народ" та інші гасла.

Протести проти відставки Федорова тривають / Фото: "РБК-Україна", "Радіо Свобода"

Окрім Києва, протести також пройшли у Львові, Івано-Франківську, Миколаєві та багатьох інших обласних центрах України.

Протести відбулися не лише у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження Кабміну. Вже 14 липня Верховна Рада відправила уряд Юлії Свириденко у відставку. Зокрема, було звільнено міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони.

Вже зранку наступного дня українці розпочали масові протести із вимогою повернути міністра на посаду, а натомість відправити у відставку Олександра Сирського. До цього заклику приєдналося чимало ветеранів та чинних військових – вони висловлювали невдоволення тим, як Сирський керує армією.

Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Зеленський почув вимоги протестувальників у перший же день. Водночас він зазначив, що для підготовки й ухвалення відповідних рішень потрібен час.