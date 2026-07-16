"Маємо змінитися або загинемо": як проходить мітинг на підтримку Федорова у Києві

В Україні відбувається перезавантаження уряду. Після відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко стало відомо про те, що свою посаду очільника Міноборони залишає Михайло Федоров. На тлі цього в українських містах проходять мітинги.

Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова, яка присутня на акції протесту в Києві на площі Івана Франка, розповіла, що люди почали збиратися о 9:00. Вже за годину на місці спостерігається понад тисяча мітингувальників.

Українці виходять на акції проти відставки Федорова

Мітинги відбуваються не лише у Києві. На підтримку Михайла Федорова з закликом залишити його на посаді міністра оборони акції проходять в інших українських містах, зокрема, у Харкові, Львові, Одесі, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську.

Серед учасників мітингу в столиці – переважно цивільні, але у багатьох з них рідні несуть службу в ЗСУ. Вони відзначили позитивні зміни, які відбулися в Україні під час перебування на посаді очільника Міноборони Михайла Федорова (був призначений у січні 2026-го).

Вони кажуть, що військові на фронті зараз не можуть сюди вийти й проявити свою позицію, тому вони роблять це замість. Дружини військових, з якими ми спілкувалися, кажуть, що помітили ефективність Федорова на посаді міністра оборони, зокрема, пришвидшення закупівлі дронів. Ледь не 90% "Шахедів" вже збивається ще на підльоті до наших міст,

– озвучила Трунова.

На тлі відставки Федорова покидають Міністерство оборони України його радники: Сергій Стерненко, Сергій "Флеш" Бескрестнов. Також у відставку подав заступник командувача Повітряних Сил Павло Єлізаров.

Детальніше про акцію протесту: дивіться у відео

Учасники акції тримали в руках картонки з написами. Зокрема такими: "Коли результати будуть важливішими за амбіції?", "Війна не пробачає помилок", "Ворог радіє, а ви?", "Ми – голос військових, які не можуть бути тут". Люди викрикували: "Ми цього не пробачимо".

Ми маємо змінитися або загинемо. Ті радянські підходи, які панують в армії, неприйнятні. Ми не зможемо перемогти, якщо будемо дотримуватися їх. На мою думку, Генштаб застарів, він має бути оновлений і змінений на молодих людей. Команда зібрана неідеально, але там є дуже багато видатних осіб. А сьогодні віддають перевагу лояльним, а не професійним. Це ненормально, що суспільство має раз на рік виходити й захищати очевидні речі,

– висловився учасник мітингу, військовий.

Ведуча 24 Каналу розповіла, що людей, які зібралися на акцію протесту, обурює те, що Федорову не дали завершити розпочате. На посаді міністра оборони він був всього пів року. Зокрема при ньому Міноборони запустило базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів, вперше законтрактувало ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подало заявку через європейський кредит на закупівлю PAC-3, запустило трансформацію війська, знайшло спосіб масштабувати дешеві ракети для протидії реактивним "Шахедам".

Мітингувальники озвучили ведучій 24 Каналу свої припущення, що Федорова усувають з посади через його популярність у суспільстві, зокрема серед молоді.

Як проходить мітинг у Києві / Фото: 24 Канал