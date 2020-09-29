Вироки активістам і зустріч Макрона з Тихановською: ситуація в Білорусі 29 вересня – фото, відео
Вже майже 2 місяці поспіль білоруси виходять на масові протести проти режиму Лукашенка. Так вони висловлють свою незгоду з результатами президентських виборів, що відбулися у країні 9 серпня. 23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка, після чого протести спалахнули з новою силою.
Про те, що відбулося протягом 52-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Протести в Білорусі 29 вересня:
Зустріч Тихановської з Макроном
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Для білорусів подією дня безумовно стала зустріч лідерки опозиції Світлани Тихановської з президентом Франції Еммануелем Макроном у столиці Литви Вільнюсі.
- Лідер Франції висловив повагу всім білорусам і подякував їй за сміливість. Він також пообіцяв посприяти налагодженню діалогу між опозицією та режимом Лукашенка.
- Вже після зустрічі Тихановська повідомила, що отримала від Макрона обіцянку допомоги в переговорах щодо врегулювання політичної кризи та звільнення політв'язнів режиму Лукашенка.
- На думку Тихановської, Франція, як одна зі старих демократій, прекрасно все розуміє. Також вона вважає важливим залучення європейський країн до ситуаії в Білорусі.
Суд над протестувальниками
У Білорусі відбувся суд над двома чоловіками з міста Молодечне, які під час протестів намагались звільнити активіста від бійців ОМОНу. Їх засудили до трьох років ув'язнення в колонії загального режиму.
Під час бійки чоловіки буцімто застосовували насильство проти ОМОНівців, у відповідь один з силовиків навіть дістав пістолет.
- Євстегнєєв повністю визнав свою провину. Він пояснив, що втрутився у бійку з ОМОНом, бо почув крики жінки біля міліцейського мікроавтобуса. Чоловік подумав, що їй роблять боляче, тому підбіг до бійця ОМОНу і "прихопив його рукою". Через тиск натовпу і через те, що хлопець підвернув ногу, Євстегнєєв разом з силовиком впали на землю.
- Водночас Пєсков визнав свою провину частково. Він розповів у суді, що почув на вулиці крики на кшталт: "Врятуйте, допоможіть!". Потім чоловік побачив бійку, в якій "ОМОНівець тиснув на людину", тому Пєсков вирішив втрутитись. Чоловік розповів, що хотів лише припинити цей конфлікт, бо там були присутні діти, а сама бійка відбувалась в громадському місці.
Дивіться бійку ОМОНу та протестувальників у Молодечному:
У Гомелі доцентку університету Наталю Суслову засудили до 8 діб арешту. Все через участь в акціях протесту. Студенти прийшли підтримати свою викладачку, але їх не впустили в залу суду.
Наталя Суслова / Фото TUT.by
Акції студентів
В Білорусі кожного дня вже традиційно відбуваються цікаві акції протесту серед студентів.
Акція студентів БДУІР: дивіться відео
Ще одна акція протесту студентів у Мінську:
Водночас жителі Серебрянки влаштували флешмоб. Його посил в тому, що "скоро весь народ буде побитий, але не зломлений".
Флешмоб протестувальників / Фото TUT.by
Протести в Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Втім, екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати: згідно з ними, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці почали виходити на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені, а ще тисячі – затримані.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.