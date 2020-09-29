Вже майже 2 місяці поспіль білоруси виходять на масові протести проти режиму Лукашенка. Так вони висловлють свою незгоду з результатами президентських виборів, що відбулися у країні 9 серпня. 23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка, після чого протести спалахнули з новою силою.

Про те, що відбулося протягом 52-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести в Білорусі 29 вересня:

Зустріч Тихановської з Макроном

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Для білорусів подією дня безумовно стала зустріч лідерки опозиції Світлани Тихановської з президентом Франції Еммануелем Макроном у столиці Литви Вільнюсі.

Лідер Франції висловив повагу всім білорусам і подякував їй за сміливість. Він також пообіцяв посприяти налагодженню діалогу між опозицією та режимом Лукашенка.

Вже після зустрічі Тихановська повідомила, що отримала від Макрона обіцянку допомоги в переговорах щодо врегулювання політичної кризи та звільнення політв'язнів режиму Лукашенка.

На думку Тихановської, Франція, як одна зі старих демократій, прекрасно все розуміє. Також вона вважає важливим залучення європейський країн до ситуаії в Білорусі.

Зверніть увагу! Наступного тижня (5 – 11 жовтня) Тихановська має зустрітися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Суд над протестувальниками

У Білорусі відбувся суд над двома чоловіками з міста Молодечне, які під час протестів намагались звільнити активіста від бійців ОМОНу. Їх засудили до трьох років ув'язнення в колонії загального режиму.

Під час бійки чоловіки буцімто застосовували насильство проти ОМОНівців, у відповідь один з силовиків навіть дістав пістолет.

Євстегнєєв повністю визнав свою провину. Він пояснив, що втрутився у бійку з ОМОНом, бо почув крики жінки біля міліцейського мікроавтобуса. Чоловік подумав, що їй роблять боляче, тому підбіг до бійця ОМОНу і "прихопив його рукою". Через тиск натовпу і через те, що хлопець підвернув ногу, Євстегнєєв разом з силовиком впали на землю.

Водночас Пєсков визнав свою провину частково. Він розповів у суді, що почув на вулиці крики на кшталт: "Врятуйте, допоможіть!". Потім чоловік побачив бійку, в якій "ОМОНівець тиснув на людину", тому Пєсков вирішив втрутитись. Чоловік розповів, що хотів лише припинити цей конфлікт, бо там були присутні діти, а сама бійка відбувалась в громадському місці.

Дивіться бійку ОМОНу та протестувальників у Молодечному:

У Гомелі доцентку університету Наталю Суслову засудили до 8 діб арешту. Все через участь в акціях протесту. Студенти прийшли підтримати свою викладачку, але їх не впустили в залу суду.



Наталя Суслова / Фото TUT.by

Акції студентів

В Білорусі кожного дня вже традиційно відбуваються цікаві акції протесту серед студентів.

Акція студентів БДУІР: дивіться відео

Ще одна акція протесту студентів у Мінську:

Водночас жителі Серебрянки влаштували флешмоб. Його посил в тому, що "скоро весь народ буде побитий, але не зломлений".



Флешмоб протестувальників / Фото TUT.by



Протести в Білорусі: що треба знати