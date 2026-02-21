Охорона президента Азербайджану побила протестувальників після зустрічі Ради миру Трампа, – CNN

Охоронці президента Ільхама Алієва побили протестувальників у Вашингтоні, які виступали за звільнення політичних в’язнів і журналістів в Азербайджані.

Про це пише CNN з посиланням на слова протестувальників.

Що відомо про побиття протестувальників у США?

За даними видання, у Вашингтоні після засідання Ради миру Дональда Трампа протестувальники зібралися біля готелю, у якому зупинився Ільхам Алієв, для заклику до звільнення політв'язнів та журналістів у країні.

За словами одного із учасників протесту Аділа Амрахлі, це мала бути мирна акція, але після того, як демонстранти попрямували в бік кортежу Ільхама Алієва, який повертався з першого засідання, на них напали.

Якщо його охоронці можуть нападати на мирних протестувальників у центрі Вашингтона це викликає серйозні занепокоєння щодо того, що станеться з опозиційними членами та більш ніж 400 політичними ув’язненими, які зараз утримуються в Азербайджані,

– вважає протестувальник.

Також він розповів, що група чекала біля головного входу до готелю, але коли побачила, що автомобіль під'їжджає до іншого входу, рушила туди. Своєю чергою посольство Азербайджану в США заперечує звинувачення.

Пояснюючи інцидент, у відомстві заявили, що охоронці "були змушені відреагувати", оскільки "протестувальники насильно намагалися увійти до захищеної зони та вчинили агресивні дії щодо президентського автомобіля".

За їхніми даними, готель належав до офіційного периметра безпеки, визначеного Секретною службою США. Інцидент прокоментував демонстрант Рагім Ягублі, батько якого Тофіг Ягублі відбуває покарання в Азербайджані.

За його словами, вони "нічого не зробили стосовно охоронців", і що на кадрах, оприлюднених у мережі видно, що під час побиття він лише вигукував гасла. У поліції сказали, що знають про інцидент, але його не затримали.

Які наслідки інциденту?

За попередніми даними, внаслідок бійки постраждало 5 осіб, одна з них отримала струс мозку. Є інформація, що родичів деяких протестувальників, які залишаються в Азербайджані, наступного дня допитували в поліції.

Водночас Рагім Ягублі боїться за безпеку свого батька, зазначивши, що побоюється можливих репресій, катувань або навіть загрози життю. Минулого року він був засуджений до 8 років ув’язнення за критику влади.

