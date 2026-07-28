Мітинги по Україні тривають 13-й день поспіль: люди вимагають повернути Федорова до Міноборони

В українських містах увечері 28 липня люди зібралися на мітинги за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Таким чином протести у країні тривають уже 13-й день поспіль.

Про це пише Суспільне, "Новини.LIVE" та користувачі у соцмережі Threads.

Як проходили мітинги на підтримку Федорова в Україні 28 липня?

Київ

У Києві протестувальники традиційно зібралися навпроти Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Люди тримають картонки з вимогами повернути на посаду очільника Міноборони Михайла Федорова.

У Києві 13-й день тривають протести / Відео "Новини.LIVE"

У столиці під час мітингу також заспівали гімн України, а рукою показали жест Тризуба, який свого часу демонстрував В'ячеслав Чорновіл.

На мітингу у Києві співали гімн України / Відео з акаунту @anastasiia.shv у соцмережі Х

Також протестувальники вимагали призначити міністром ветеранів людину, яка є ветераном російсько-української війни.

Картонки на мітингу за Федорова у Києві 28 липня / Фото з соціальних мереж

Серед кричалок на акції були "Міняйте полонених, а не міністрів!", "Зіпсували – виправляйте!", "Одна єдина, соборна Україна!", "Федоров міністр оборони!!" та інші.

Дніпро

Жителі Дніпра також тринадцятий день поспіль виходять на акцію протесту, вимагаючи поновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони. До мітингу, за попередніми даними, долучилось близько ста людей.

Традиційно на початку акції учасники розгорнули великий прапор України. Також вже традиційною хвилиною мовчання учасники акції вшанували пам'ять загиблих. Цього дня її присвятили жертвам теракту в Оленівці.

Протести у Дніпрі 28 липня / Фото Суспільного

Люди на мітинг вийшли із плакатами та наголошували, що прагнуть бути почутими.

Львів

На мітинг на підтримку Федорова також вийшли й львів'яни. Традиційно акція відбулася біля пам'ятника Тарасу Шевченку, там зібралося також близько ста людей.

У Львові люди зібралися на мітинг на підтримку Федорова / Фото з акаунту @adcharm у соцмережі Threads

Під час протесту люди заспівали гімн України.

У Львові також заспівали гімн України під час мітингу / Відео "Новини.LIVE"

Протест за Федорова у Львові 28 липня / Відео з акаунту у соцмережі Х

Також мітинги пройшли й в інших містах нашої країни.

Акція проти відставки Федорова у Хмельницькому / Фото з акаунту @vasyl_kaminskiy у соцмережі Threads

Мітинг у Кам'янському 28 липня / Фото з акаунту @alina.drnk у соцмережі Threads

Протест у Черкасах / Фото з акаунту @asyqd.err у соцмережі Threads

Люди також вийшли на акцію протесту у Рівному / Фото з акаунту @maronvafl у соцмережі Threads

Харків також долучається до протестів / Фото Суспільного

У Сумах люди вийшли на акцію протесту за поновлення Федорова на посаді міністра оборони / Фото Суспільного

В Івано-Франківську близько ста людей також вийшли на мітинг 28 липня / Фото Суспільного

У Миколаєві понад 20 людей взяли участь у акції протесту на підтримку Федорова / Фото Суспільне

Нагадаємо, "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела писало, що команда Володимира Зеленського розраховує на поступове згасання протестів на підтримку Михайла Федорова, адже його повертати в Міноборони не планують. Співрозмовники видання кажуть, що президент вважає історію з керівництвом Міноборони завершеною.