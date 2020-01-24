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      Протести шахтарів на Львівщині: мітингарі перекрили міжнародну трасу

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      Півсотні працівників Червоноградських шахт держпідприємства "Львіввугілля" перекрили трасу міжнародного значення Львів — Рава-Руська. Мітингарі вимагають вирішення питання виплати зарплатної заборгованості. Від жовтня "Львіввугілля" не виплатило шахтарям майже 300 мільйонів гривень.

      Учасники акції протесту перекривали дорогу частково, щоб не створювати незручності людям. Щоп'ятнадцять хвилин шахтарі пропускали спецтранспорт, рейсові автобуси, транспорт з дітьми та людьми похилого віку.

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      Водії по-різному реагували на такий протест: одні із розумінням поставилися до перекриття дороги, на думку інших, шахтарі мають висловлювати свої вимоги і розв'язувати це питання під адміністрацією.

      Протести Львівська область шахтарі
      Шахтарі вийшли на акцію протесту / Фото з фейсбук-сторінки "Шахтарі Червонограда"

      У приміщенні Львівської ОДА вже протягом трьох днів голодують четверо керівників шахтарських профспілок: Мирослава Кафтан, Василь Лесняк, Василь Семканіч і Валерій Бабій.  

      Однак, учасники акції голодування відзначають про погіршення стану здоров'я. За словами очільниці Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України міста Червонограда, всі відпрацювали в шахті понад 15 років, тому мають певні легеневі вади, а також бронхіти.  

      ДП "Львіввугілля" заборгувало працівникам шести шахт 294 мільйони гривень. Сума виникла через борг підприємств "Центренерго", "Держвуглепостач" та "Калуська теплоелектроцентраль", які купують вугілля Львівщини. Протягом двох днів вони вже продовжують виплачувати затримані кошти, однак ці суми – мізерні.

      Мені прийшла смска із 145 гривнями. Послуги, діти, харчування, житло, навчання – як ви розумієте, за такі гроші нереально жити,
      – прокоментувала співробітниця шахти "Лісова" Марія Минів. 

      Погасити цей борг підприємства можуть майже за 20 днів. Однак, щоразу можуть виникати все нові заборгованості, тому в облдержадміністрації розраховують на допомогу від держави.

      За словами першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського, міська влада говорить з Кабінетом Міністрів та Офісом Президента.

      Крім оплати від тих трьох компаній, які боргують, ми також розраховуємо на кошти з державного бюджету на підтримку шахтарів, які вже закладені по факту, тобто понад два мільярди гривень,
      – пояснив Василь Лозинський.

      Окрім зарплат шахтарям, також потрібно платити за електроенергію. "Львіввугілля" вже заборгувало 57 мільйонів гривень. Якщо не буде проплати, з 10 лютого шахти знеструмлять. 

      Що відомо про протести шахтарів на Львівщині?10 червня 2019 року гірники усіх шахт підприємства "Львіввугілля" влаштували страйк з вимогою повернути зароблені кошти. В результаті вони перекрили міжнародну трасу Львів–Рава-Руська. Зазначалося, що працівникам підприємства заборгували 280 мільйонів гривень. 

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      Автор: Ірина Панчишин
      Теги: Новини України Протести Новини Львова Корупція Вугільна промисловість Протести шахтарів
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