В Умань напередодні святкування єврейського нового року Рош га-Шана прибули тисячі хасидів. Частині зробили тести на інфікування COVID-19. Проте ситуація з рештою наразі невідома.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Умані Олександр Цебрій. Також він розповів про статистику захворювання серед паломників та чи дотримуються вони обсервації.

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Чи дотримуються хворі хасиди обсервації

За офіційною статистикою, 450 хасидів протестували на наявність захворювання коронавірусом. Це менше, ніж 20%. Загалом приблизно 2 500 тисячі паломників перебувають на території Умані. Але, за словами міського голови, точної цифри не знає ніхто.

З цих 20% протестованих, виявили 10 хворих на COVID-19. З них у 4-х осіб повторний тест показав негативний результат. Зараз вони здорові. Ще 6 інфікованих перебувають в одному з готелів, який виділили під амбулаторне лікування,

– зазначив Цебрій.

Також він додав, що цим питанням займається відділок поліції і наразі у них не було нарікань щодо дотримання обсервації та дисципліни. Проте мера більше турбує інша частина хасидів.

"У мене більше зауважень щодо решти 80% паломників. Їх не протестували і ми не знаємо достеменно ситуацію з COVID-19", – наголосив Цебрій.

Він додав, що більшість ще не протестували, а плану дій немає, оскільки раніше була домовленість з головним рабином. За словами мера, він не впливає на всю спільноту паломників-хасидів.

Тому я наполягатиму на створенні Єдиного координаційного центру в середовищі паломників-хасидів. Це могло б розв'язати хоча б такі питання, які б впливали на зменшення соціальної напруги між паломниками та місцевим населенням,

– вважає Цебрій.

Він наголосив, що люди категорично проти і спочатку наполягали на тому, щоб влада звернула увагу на цю ситуацію. Зараз уманчани стурбовані і бояться, щоб місто не потрапило у червону зону карантину.

Довідка. Від 28 серпня 2020 року в'їзд іноземцям, за виключенням чітко прописаних категорій, заборонений.

Що відбувається в Умані: коротко

Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України. Попри це, цьогоріч до Умані прибули тисячі хасидів.

Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.

Зараз понад 1 500 хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу з мером Умані про ситуацію в місті: