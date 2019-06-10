Провалена реформа Авакова: у що перетворилося МВС

Коли у 2014 році розпочиналась реформа МВС, її головним завданням було перетворити відомство із, по суті, ще радянського репресивного мілітаризованого монстра на цивільний орган правоохоронного зразка. Для цього необхідно було очистити лави через переатестацію.

Чому провалили люстрацію

Коли вона почалася, я особисто передала інформацію, яку зібрали активісти Громадського люстраційного комітету, але вона ігнорувалася. Вже на третій рік "реформи" було зрозуміло, що переатестація бутафорна.

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Адже 93% осіб успішно її пройшли, а ті хто не пройшов, оскаржили своє звільнення через суд й отримали 55 мільйонів гривень з державного бюджету.

Люстрацію в МВС теж провалили. За даними Громадського люстраційного комітету, відомство було одним із найбільших саботажників люстрації. В якийсь момент всі троє заступників Авакова були фактично недолюстровані. Нам довелося витрати майже рік, щоб добитись їхнього звільнення.

Звільнення одного з них, Василя Паскала, ми добивались через суди, акції протесту, депутатські запити. А через рік його призначили заступником новопризначеного керівника Нацполіції.



Василь Пацкал



Інший заступник, Сергій Чеботар, спочатку став героєм журналістського розслідування про приховані землю і будинок, а згодом — так званої "справи рюкзаків". В корупційній справі він фігурував разом із сином міністра.



Сергій Чеботар

Сам міністр теж був фігурантом журналістських розслідувань у зв'язку із віллою в Італії. А нещодавно журналісти оприлюднили цілий фільм про те, як в новій поліції нові-старі поліцейські кадри фактично "кришують" квартирний рекет.

Коли говорять про реформу МВС, найчастіше згадують патрульну поліцію. Вона стала вітриною реформи, початком і фактично кінцем, бо більше нічого, крім цього, реформовано не було. Ба більше, йдучи у відставку, запрошена, як і багато інших іноземців, Хатія Деканоідзе сказала ключове.

Не можуть і не мають призначення у правоохоронних органах узгоджуватись з політиками. Не можуть і не мають політики використовувати сили правопорядку для захисту своїх політичних інтересів,

– наголосила вона.

Навіть і не знаю, як іще красномовніше можна підтвердити політичну заангажованість органу. Міністр Аваков також пишається так званою кіберполіцією. За кілька років вона так і не спромоглася розслідувати втручання в систему е-декларування у справі, відкритій за поданою нами з народним депутатом заявою.

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То вона була створена для того, щоб розслідувати кіберзлочини чи покривати їх? Запланованого скорочення кількості співробітників й демілітаризації МВС теж не відбулося.

У що перетворилося відомство

Насправді, навпаки — на сьогодні МВС не просто є найбільшим із правоохоронних органів, але після створення Нацгвардії, військового формування з правоохоронними функціями, перетворилося на кількасоттисячну нереформовану воєнізовану структуру.

Фактично — на ще одну армію всередині держави. І судячи з того, як фривольно поводить себе міністр Аваков — його власну приватну "армію".Така ситуація є надзвичайно небезпечною. Бо фактично в країні існує величезна нереформована мілітаризована структура, де панує тотальна безкарність і безвідповідальність.



Очільник МВС Арсен Аваков

А якщо додати до цього явні політичні амбіції її очільника, то вдвічі небезпечніша. Адже якщо сьогодні вони залишаться безкарними за вбивство дітей, нерозслідування вбивств активістів, "кришування" рекету, напади на журналістів, то завтра, коли політик-міністр буде боротись за владу, вони, може, ще й збройні розборки тут влаштують, чи як?

"На мою думку, реформа йде в правильному напрямку", — сказав днями міністр Аваков. Якщо це і є "правильний" напрямок реформи, нам явно не по дорозі. Аваков давно мав бути звільнений.

Першу петицію за його звільнення я реєструвала ще в березні 2016 року. Виявилось, що тоді саботаж був мало кому очевидним, і відповідна постанова так і не була проголосована Верховною Радою. Зараз ми за це розплачуємось. Всі. Деякі — найвищою можливою ціною.

Згідно з Конституцією, пропозиції про призначення міністрів вносить коаліція, подає прем'єр-міністр, призначає Верховна Рада. Верховна Рада ж розв'язує питання про відставку членів Кабміну.

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Міністри мають право заявити про свою відставку, водночас відставка всього складу Кабміну також відбувається у разі відставки прем'єра. В парламенті вже почали збирати підписи за його відставку.

От і подивимось, хто з народних депутатів нинішнього скликання підтримує безкарність і безвідповідальність тих, хто мав би захищати наш спокій і порядок, а хто — ні. Подивимось, і точно зробимо висновки на найближчих парламентських виборах.