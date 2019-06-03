Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні

У нас з'явився шанс сформувати антикорупційний парламент, та чи скористаємося ми ним? Чи знаєте ви, що латинське слово corrumpere, від якого походить слово корупція, позначало, серед іншого, псування шлунку поганою їжею, псування води, руйнування планів, марнування статків, занепад моральних підвалин, упущення можливостей, знищення свободи?

Чого не вдалося домогтися в боротьбі проти корупції

Іншими словами, синоніми терміну корупція — це "занепад" і "руйнація". Шкода, що цю тему настільки заговорили, що мало хто вже усвідомлює, як по суті корупція означає знищення.

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Чи будете ви мовчки спостерігати за тим, що вас вбиває хвороба? Ні, ви будете боротись за життя. Бо в той момент, коли ви здастеся, хвороба вас вб'є. Так от корупція — це те саме. Смертельна хвороба, і тут одне з двох: або ми її, або вона нас.

Справедливості заради, мало хто в світі зробив стільки, скільки свідомі українці зробили для подолання корупції за останні роки. Знаєте, скільки в Україні зараз органів, які на різних рівнях і в різних аспектах задіяні в протидії корупції?

Щонайменше вісім. Попри це, за стільки років не вдалося добитися головного — невідворотності покарання. А це один із ключових принципів боротьби з корупцією.

Про те, що визнати будь-кого винним в будь-якому злочині, зокрема корупційному, може тільки суд, ви теж, напевно, знаєте. Мільйон разів про це говорили, але повторю — винести вирок, посадити, конфіскувати гроші можна тільки за рішенням суду, що б не розказував там з екранів дефективний Генпрокурор.

Те, що у вересні стартує Антикорупційний суд — це прекрасно. Але на сьогодні ясно одне — його "клієнти" будуть захищатись всіма доступними способами (а способів їм доступно багато), бо їм є що втрачати. Тому швидко навряд чи буде, і легко теж. Та це не значить, що весь цей час ми повинні сидіти і чекати склавши руки. Є багато чого, що може допомогти нам наблизити щасливе майбутнє, в якому відповідальність не порожнє слово.

Про справу Львівського бронетанкового заводу

В одній із програм "Справа детектива" ми обговорювали з детективом НАБУ Миколою так звану справу Львівського бронетанкового. В ній, нагадаю, за версією слідства, керівництво Збройних сил змовилось з державним підприємством і за 28 мільйонів гривень закупило під виглядом нових 30-річні двигуни для танків, призначених для АТО.



Львівський бронетанковий заводІ

А цікаво те, що коли керівник цього ДП намагався повернутись в свій кабінет, йому завадили люди, працівники заводу. Вони не пустили його на робоче місце, де він міг, зокрема, знищити важливі докази чи тиснути на свідків.

Після цього публічного скандалу директора звільнили. Це потужна історія про вплив людей. Але скількох фігурантів корупційних справ, зокрема високопосадових, так само зупинити не вдасться?

Судді, прокурори, депутати, керівники різноманітних держорганів — продовжують ходити на роботу, перебуваючи під слідством і з підозрами. А чому би їх не відстороняти одразу, автоматично?

Про "акваріумну справу" Холодницького

Історія друга — минув рік, як були оприлюднені так звані "акваріумні плівки" Холодницького. Тоді за факти, які свідчили фактично про злив розслідувань, керівник Антикорупційної прокуратури отримав догану і жодного дня не був відсторонений.

Що відомо про справу? У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування, який заклали в акваріум. Прослуховувала Холодницького ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП.



НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Мовилося про 5 справ: спроба хабаря в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун; 2 епізоди, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський; справа щодо авто екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та справа міського голови Одеси Геннадія Труханова.



Скандал зрештою зам’яли, а голова НАБУ Артем Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій. У січні 2019 року ГПУ закрила "акваріумну справу" проти очільника САП через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення".

Очевидно, що існуючі механізми притягнення прокурорів до дисципліарної відповідальності неефективні, раз таке можливо. Чому б тоді не змінити ці механізми?

Ключові напрямки, які провалили у НАЗК

Історія третя — Антикорупційне агентство два роки провалює п'ять ключових напрямків своєї роботи, зокрема перевірку декларацій. І ніхто в керівництві не поніс покарання.

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Багато хто з надією в голосі переповідав у 2018 році новину про те, що головою НАЗК перестала бути Наталія Корчак, яка перші два роки його очолювала.



Наталія Корчак

Друзі, Наталія Корчак нікуди не пішла, вона досі є членом НАЗК, і досі приймає там рішення — як керівництво органу. А минулого року в неї просто закінчились дворічні повноваження голови.

Але жодної відповідальності ніхто не поніс. Виходить, можна робити що завгодно і потім не нести за це взагалі ніякої відповідальності?

Шляхи розв'язання проблеми

Чому б нам не передбачити відповідальність за неякісну, неналежну роботу, невиконання завдань і функцій державних органів? В США, наприклад, є окрема посада під назвою Генеральний інспектор, по суті — державний аудитор, головним завданням якого є перевірка належності виконання державними органами і посадовцями своїх функцій.

Можливо, ще один окремий орган створювати непотрібно, але надати такі повноваження комусь із вже існуючих або передбачити іншу процедуру та змінити механізми притягнення до відповідальності за невиконання держорганами і посадовцями своїх прямих обов’язків — цілком реально.

Цю, як і багато інших проблем міг би розв'язати парламент. Просто в ньому ніколи не було більшості, яка була б зацікавлена їх по-серйозному вирішувати, скоріше навпаки — створювала якомога більше проблем. Щоби вберегти себе або своїх спонсорів і бізнес-партнерів від того самого покарання, невідворотності якого ми вимагаємо.

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Вибір, звісно, кожного. Але, боюсь, що якщо не скористатись нинішнім майже революційним шансом сформувати антикорупційний парламент, то слідкувати за розборками в ньому багато перспективної української молоді будуть лише з екранів телевізорів інших країн.

Але ж ми цього не допустимо, правда? Кінець кінцем, все буде добре, і якщо зараз не добре, значить це ще не кінець.